Học sinh mất điện thoại, cô giáo yêu cầu cả lớp viết tên "người nghi ngờ"

HHTO - Vụ việc xảy ra tại trường THPT Trường Chinh (TP.HCM) đang gây nhiều ý kiến trái chiều khi sau khi một học sinh báo mất điện thoại, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu cả lớp viết tên “người nghi ngờ”.

Chiều 29/9, một học sinh lớp 11 Trường THPT Trường Chinh (TP.HCM) báo mất điện thoại. Cô T.H - giáo viên chủ nhiệm không có mặt tại trường nên đã thông báo trong nhóm lớp, sau đó nhắn trong nhóm phụ huynh.

Sáng 30/9, sau tiết dạy, cô T.H yêu cầu toàn bộ học sinh trong lớp viết giấy ghi “nghi ngờ bạn nào và lý do”, hoặc để trống nếu không nghi ngờ ai, rồi nộp lại.

Đến gần 11h cùng ngày, chiếc điện thoại được tìm thấy và trả lại cho học sinh sau khi cô lao công nhặt được trong nhà vệ sinh và bàn giao cho giám thị. Tuy nhiên, dù đã tìm được tài sản, một số học sinh vẫn bị mời xuống làm việc, viết tường trình.

Ngày 1/10, giám thị tiếp tục gọi làm việc lần hai và yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, đọc tin nhắn cá nhân.

Anh Đ. - phụ huynh của một học sinh, bức xúc cho rằng cách xử lý của giáo viên và giám thị là “phản giáo dục”, dễ gây mất đoàn kết lớp và ảnh hưởng danh dự học sinh: “Con tôi bị nêu tên, bị gọi làm việc, còn bị yêu cầu mở điện thoại cho kiểm tra tin nhắn. Đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư và khiến con căng thẳng, lo sợ”, anh Đ. chia sẻ.

Anh cũng đề nghị nhà trường phải làm rõ sự việc, công khai xin lỗi nếu có xử lý thiếu căn cứ để giải tỏa tâm lý cho học sinh.

Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Duy Trọng - Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh - cho biết theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm và giám thị, việc yêu cầu viết tên nghi ngờ, mời học sinh làm việc là nhằm tìm hiểu sự việc và giáo dục học sinh.

“Các thầy cô đã trao đổi nhẹ nhàng, kín đáo với học sinh và phụ huynh qua nhóm lớp. Nhà trường đang xác minh nên chưa thể kết luận đúng hay sai. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, ông Trọng khẳng định.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu các trường học phải xây dựng quy trình xử lý minh bạch khi xảy ra mất mát tài sản. Thay vì áp dụng biện pháp tố cáo lẫn nhau, nhà trường có thể phối hợp ban giám thị, kiểm tra khu vực, hoặc xem lại camera giám sát.