Học sinh 'lệch chuẩn rất lớn' mà chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng 'sợ sẽ rất khó'

TPO - "Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ biện pháp thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội”, ông Vinh nêu băn khoăn.

Không xử phạt, chỉ nhắc nhở liệu có hiệu quả?

Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Báo cáo tóm tắt tổng hợp nội dung thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình đánh giá, thời gian qua, chất lượng và trình độ giáo dục các cấp học được cải thiện. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được sắp xếp; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý phát triển về số lượng và chất lượng…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Tuy nhiên, theo ông, chất lượng giáo dục còn chưa đồng đều giữa các vùng miền; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ diễn ra phổ biến, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Đề cập đến vấn đề này khi phát biểu thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất được dư luận quan tâm, thời gian qua cũng nổi lên “nhiều vấn đề”.

Ghi nhận Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết nhiều vấn đề, ông Vinh cho biết, khi nổi lên các vấn đề liên quan bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các biện pháp, phương hướng xử lý và Thủ tướng cũng đã có chỉ thị về vấn đề này.

Theo ông Vinh, cần kiên trì xây dựng văn hóa học đường rộng hơn, toàn diện hơn. Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, được sửa đổi theo hướng "không có xử lý phạt gì cả mà thuần túy là nhắc nhở”.

"Trong một xã hội bao giờ cũng có người này, người kia. Nếu chỉ biện pháp thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội”, ông Vinh nêu băn khoăn.

Khẳng định quan điểm nhất quán nguyên tắc bảo vệ trẻ em, bảo vệ học sinh, ông đề nghị cần nghiên cứu kỹ, có cách xử lý phù hợp nhất.

“Tôi thấy có những việc học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn như thế mà chúng ta chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường, sợ sẽ rất khó. Nội dung này về chuyên môn giáo dục nên cần nghiên cứu thêm", ông Vinh đề nghị.

Dạy thêm 'chuyển từ hình thức này sang hình thức khác'

Về giáo dục phổ thông, ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, có khá nhiều vấn đề đặt ra và đã có nghị quyết sau phiên giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo cũng đề cập rất đầy đủ nhưng có những việc cần có cơ chế, điều kiện, như việc kiên cố hóa trường học, tình trạng thiếu giáo viên còn khá nhiều. Theo ông, những việc này phải giải quyết bằng biện pháp dài hạn hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Nếu chỉ biện pháp thuyết phục không, cần xem có hiệu quả không? Vấn đề giáo dục trong trường học không thành công, sau này ra đời, ra ngoài xã hội sẽ có những tác động xã hội” - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, ông Vinh cho rằng, trước đây nói vướng về thể chế. Nhưng hiện nay, Luật Nhà giáo đã ban hành cùng với 3 luật liên quan đến giáo dục sửa đổi.

“Như vậy, quyền nắm về nhân sự theo luật đã giao cho ngành giáo dục. Bây giờ giải quyết không được thì không thể nói vướng về thể chế nữa. Chúng tôi rất mong việc này đã có cơ chế rồi, cần tập trung xử lý", ông Vinh nêu vấn đề.

Về dạy thêm, học thêm, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, quan điểm hiện nay về thể chế đã giải quyết được và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư riêng về việc này. Một năm đầu tiên đã giảm tốt, nhưng có nhiều ý kiến xung quanh nên ông đề nghị tiếp tục lắng nghe và đánh giá kỹ thực tiễn việc triển khai.

"Hiện nay đã đỡ đi nhưng lại chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Chúng ta tiếp tục quan tâm xử lý việc này cho tốt”, ông Vinh cho hay.

Về kỳ thi, theo ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo rất chi tiết, đầy đủ, tuy nhiên đây là vấn đề rất quan trọng. Kỳ thi vừa đánh giá một giai đoạn đào tạo của học sinh, đồng thời làm nhiệm vụ đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục. Từ đó, chúng ta nhìn ra được những điểm tốt và kiến nghị để khắc phục, xử lý.

"Việc này rất quan trọng, chúng tôi mong tiếp tục nghiên cứu", ông Vinh cho hay.