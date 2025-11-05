Hoàn thiện phương án bố trí Chánh Thanh tra tỉnh không phải người địa phương trước 15/11

TPO - Trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho ông Nguyễn Quốc Đoàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu cơ quan này hoàn thiện phương án bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương trình Chính phủ trước ngày 15/11/2025.

Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Đoàn.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Thanh tra Chính phủ. Đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, trong những năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; luôn là “lá chắn” bảo vệ kỷ cương, phép nước, “công cụ trọng yếu” của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. “Điều kiện tiên quyết là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, bản lĩnh, chí công vô tư”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về thực hiện bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Ngành thanh tra hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2025, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao, trước ngày 15/12/2025.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cá nhân, tổ chức; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước.

Trên cương vị công tác mới, Phó Tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, vượt qua những thách thức, trở ngại, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chung để công tác thanh tra thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa của nhân dân.