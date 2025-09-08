Hòa Minzy, Đen Vâu, RHYDER góp mặt trong concert 30 năm của Đan Trường

HHTO - Live concert Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025, đánh dấu hành trình ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc của "anh Bo". Dự án được đầu tư tới 11 tỷ đồng, quy tụ dàn khách mời đình đám và nhiều điểm nhấn chưa từng có.

Đan Trường chi 11 tỷ đồng cho live concert

Chiều 8/9 tại TP.HCM, ca sĩ Đan Trường tổ chức buổi họp báo giới thiệu dự án Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong chặng đường ca hát.

Dự án được chuẩn bị trong thời gian dài, đầu tư kỹ lưỡng với tổng kinh phí 11 tỷ đồng. Các hạng mục gồm: Mời các nghệ sĩ ngôi sao, làm nhạc mới, hòa âm phối khí, dựng sân khấu, lắp khán đài di động và đưa ngựa từ nước ngoài về biểu diễn.

Chia sẻ thêm về lần "tất tay" này, "anh Bo" Đan Trường bày tỏ:

"30 năm là một chặng đường dài với nhiều niềm vui nhưng cũng đầy thử thách. Trên hành trình ấy, Đan Trường may mắn khi luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Chính tình cảm đó là động lực để tôi tiếp tục với những bài hát mới và sự đổi mới trong âm nhạc. Tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để thay lời cảm ơn."

Đan Trường cũng "nhá hàng" setlist trình diễn, chia làm ba mảng: Mở màn với ca khúc mới Dấu Ấn Thanh Xuân và những ca khúc huyền thoại - Những ca khúc sử ca, dân ca - Những bài hát đặt hàng/ cover các bản hit đậm chất "anh Bo".

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, concert còn có không gian triển lãm Đan Trường - 30 Năm Thành Tựu, trưng bày những dấu ấn trong sự nghiệp của anh. Triển lãm mở cửa từ 13h30 ngày 1/11/2025, tạo điều kiện để khán giả tham quan và giao lưu trước khi đêm nhạc diễn ra.

Đen Vâu, RHYDER hát cùng thần tượng

Đan Trường hé lộ hai gương mặt sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối là MC Thành Trung và Phí Linh. Về phía ca sĩ khách mời, sự kiện của "tượng đài dòng nhạc trữ tình" quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, RHYDER và rapper Đen Vâu.

Về lý do lựa chọn dàn khách mời, Đan Trường chia sẻ: Ngoài giọng ca từng gắn bó với anh trong nhiều bản hit như Cẩm Ly, nam ca sĩ mong muốn mang đến màu sắc mới cho liveshow thông qua sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ. Anh kỳ vọng các phần kết hợp cùng Quốc Thiên và Hòa Minzy sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc mới lạ, hấp dẫn.

Đặc biệt, trong lần đầu tiên đứng chung sân khấu với Hòa Minzy, Đan Trường bật mí cả hai đã bắt tay thực hiện một ca khúc hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ câu chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ.

Không có mặt tại sự kiện, "tiếng lòng" của Đen Vâu khi nhận lời mời từ Đan Trường đã được MC Phí Linh bộc bạch thay: "Em và anh Đen Vâu đều là fan hâm mộ của anh Đan Trường từ những ngày thơ bé, Đen thậm chí để tóc đuôi giữa, viết rap từ những câu sample, từ bài hát của anh".