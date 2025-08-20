Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu từ bỏ danh hiệu sau một đêm đăng quang

Duy Nam
TPO - Người đẹp Amishi Kaushik từ bỏ danh hiệu Miss Tourism World India 2025 chỉ sau một đêm đăng quang. Lý do cô đưa ra là những vướng mắc trong hợp đồng với ban tổ chức.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 diễn ra tối 18/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Manika Vishwakarma. Cô giành quyền đại diện Ấn Độ tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan.

Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng trao danh hiệu Miss Tourism World India 2025 cho người đẹp Amishi Kaushik. Với danh hiệu này, cô đại diện Ấn Độ tham dự Miss Tourism World 2025.

533551165-768029592286976-2507833545631657695-n.jpg
Amishi Kaushik từ bỏ danh hiệu Miss Tourism World India 2025 sau một đêm đăng quang.

Tuy nhiên, chỉ sau một đêm đăng quang, Amishi Kaushik đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu do các vấn đề liên quan đến hợp đồng người mẫu của mình. Thông tin khiến các fan sắc đẹp xôn xao.

Nhiều người cho rằng đơn vị mới nắm bản quyền Miss Universe India là Glamanand Supermodel India đưa ra nhiều điều khoản khắt khe khiến các người đẹp dè dặt. Trước đó, thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 là Maruschka Sahiboe cũng quyết định rút lui sau khi đọc hợp đồng của ban tổ chức.

Maruschka là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan 2024. Cô là người Hà Lan gốc Ấn và Suriname, hiện đang sống tại Amsterdam, dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 theo diện Ấn kiều (NRIs).

Maruschka cho biết do lịch trình gấp gáp của cuộc thi nên cô không thể đọc kỹ bản hợp đồng mà ban tổ chức đưa, vì vậy cô đã nhờ một luật sư và ba người được tin tưởng đọc giúp.

Tuy nhiên, cả bốn người đều khuyên Maruschka không nên ký vào bản hợp đồng này. Sau đó, cô đã đọc kỹ lại và nhận ra không phù hợp với giá trị, tầm nhìn và định hướng của công ty Glamanand Supermodel India nên quyết định rút lui.

Trước đó, bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ thuộc về tổ chức Miss Diva. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức này, nhiều người đẹp Ấn Độ được cử tới đấu trường Miss Universe và giành thành tích cao. Tháng 2/2024, Miss Diva tuyên bố từ bỏ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ khiến khán giả tiếc nuối.

Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 là mùa giải thứ hai do công ty Glamanand Supermodel India tổ chức. Đơn vị này hiện cũng nắm bản quyền Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ.

Dưới thời Glamanand Supermodel India, Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ được cho là giảm sức hút, công tác tổ chức kém chuyên nghiệp. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Ấn Độ 2025 kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ khiến nhiều người phàn nàn.

Duy Nam
