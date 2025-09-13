Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy trong thiết kế cổ trang nhưng vì sao netizen lại lo lắng?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ảnh: FBNV
HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy tung bộ ảnh xinh đẹp lộng lẫy trong thiết kế cổ trang, hoá thân thành nhân vật linh thiêng, nhưng vì sao cô lại khiến netizen lo lắng?

Trong đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy trình diễn thiết kế có tên Cửu Hoa Nghinh Thánh.

tieu-vy-1317.jpg﻿
tieu-vy1-6924.jpg

Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe bộ ảnh với lời chia sẻ đầy tự hào:

"Con vô cùng vinh dự khi khoác lên mình trang phục của Bà Chúa Xứ, như được chạm vào sự linh thiêng và uy nghiêm toả sáng.

Con hiểu rằng đó là phước phần, là niềm tự hào lớn lao khi được Bà lựa chọn và che chở. Đây không chỉ là hoá thân, mà còn là hành trình tìm về linh hồn văn hoá của dân tộc…

…Vy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến NTK Ngô Gia Bảo - Team Ivan Trần đã tạo nên bộ trang phục Cửu Hoa Nghinh Thánh. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và tình yêu dành cho văn hoá dân tộc. Bộ trang phục đã mang đến niềm tự hào, sự trân trọng và tôn vinh những giá trị thiêng liêng mà chúng ta luôn gìn giữ."

﻿tieu-vy3.jpg
tieu-vy2-6352.jpg

Thiết kế đẹp lộng lẫy càng giúp cho nhan sắc của Hoa hậu Tiểu Vy được thăng hạng. Tuy nhiên, Bà Chúa Xứ Núi Sam (An Giang) là một nhân vật linh thiêng và được nhân dân vùng sông nước miền Tây thờ cúng vô cùng chu đáo, trang trọng. Từ trước đến nay, chưa có ai dám hoá thân vào nhân vật linh thiêng và cực kỳ tôn nghiêm này. Vì vậy, không ít netizen cảm thấy lo lắng cho Hoa hậu Tiểu Vy khi cô chọn làm điều này.

tieu-vy4.jpg

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng vì Hoa hậu Tiểu Vy và nhà thiết kế đã tới dâng hương, làm lễ Bà Chúa Xứ Núi Sam trước khi thực hiện bộ trang phục này, và vì mục đích của việc làm này nhằm truyền bá những điều mang ý nghĩa tốt đẹp, tôn vinh vẻ đẹp văn hoá cũng như đạo mẫu Việt Nam nên không có gì đáng phải lo lắng.

229cf841ffb574eb2da4.jpg
Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Tiểu Vy #Trang phục cổ trang #Bà Chúa Xứ Núi Sam #Văn hóa dân tộc #Hoa hậu Việt Nam 2018 #Trần Tiểu Vy

