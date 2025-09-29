Hoa hậu Thanh Thủy đáng yêu hết nấc trong style nữ sinh Hàn Quốc

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Linh Nhi - Ảnh: FBNV
HHTO - Lên đồ phong cách nữ sinh Hàn Quốc, Hoa hậu Thanh Thủy trông trẻ trung, đáng yêu dạo phố Seoul.

thanh-thuy-19.jpg

Hoa hậu Thanh Thủy đang có chuyến công du tại Hàn Quốc trước khi kết thúc nhiệm kỳ Miss International 2024. Trong những ngày ở Hàn, nàng hậu đã nhanh chóng khoác lên những set đồ lấy cảm hứng từ đồng phục học sinh Hàn Quốc.

thanh-thuy-15.jpg
thanh-thuy-16.jpg

Vốn có lợi thế đôi chân dài miên man, Hoa hậu Thanh Thủy càng thêm nổi bật khi kết hợp váy ngắn xếp li cùng sơ mi trắng, cà vạt và áo vest cách điệu. Set đồ còn có màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của nàng hậu.

thanh-thuy-2.jpg
thanh-thuy-4.jpg

Trong một hoạt động khác, Hoa hậu Việt Nam 2022 lại phối chân váy ngắn với sơ mi kèm áo cardigan, vừa đủ ấm cho tiết trời se lạnh của Hàn Quốc vừa thời thượng, nhìn chẳng khác gì các nữ sinh trường nhà giàu trong phim Hàn Quốc.

thanh-thuy-9.jpg
thanh-thuy-17.jpg

Đến khi chọn chân váy dài, Hoa hậu Thanh Thủy lại mặc cùng áo crop-top khoe vòng eo thon. Đôi giày Mary Jane cổ điển là đủ để nàng hậu có được diện mạo thanh lịch, trẻ trung.

thanh-thuy-10.jpg
thanh-thuy-11.jpg

Gần 3 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy ngày càng xinh đẹp hơn trước. Dù chỉ thả tóc xõa, trang điểm rất nhẹ thì nàng hậu vẫn ghi điểm với làn da mịn màng, ngũ quan cân đối và thần thái luôn rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

thanh-thuy-14.jpg

Với style và nhan sắc ngày càng thăng hạng, Thanh Thủy đang là gương mặt được nhiều nhãn hàng cao cấp mời hợp tác. Vì thế, netizen đang chờ ngày Thanh Thủy trở thành "bạn thân" của một nhà mốt lừng danh nào đó, nhất là khi thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của nhiều thương hiệu lớn.

thanh-thuy-3.jpg
thanh-thuy-18.jpg

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Thanh Thủy luôn thân thiện, hài hước nên càng được nhiều người yêu quý. Nàng hậu thường có những biểu cảm, hành động đáng yêu trong hậu trường, khiến netizen thấy cô như em gái trong nhà chứ không hề lạnh lùng xa cách.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Thanh Thủy #Thanh Thủy nhan sắc #Thanh Thủy xinh đẹp #HHVN Thanh Thủy #Thanh Thủy style

