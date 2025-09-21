Hoa hậu Bảo Ngọc, Kiều Duy cùng đông đảo bạn trẻ dọn kênh rác, trồng cây xanh tái tạo mảng xanh thành phố

Sáng 21/9, tại khu dân cư Phước Kiển, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Thường vụ Đoàn xã Nhà Bè tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025 và phát động phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhìn nhận, hiện nay chúng ta đang đối mặt với những thách thức môi trường lớn như biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, ô nhiễm không khí, nguồn nước và rác thải nhựa, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống và sự phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường vì thế không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh của trái tim, là khát vọng chung tay kiến tạo tương lai xanh.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh cùng Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM trao học bổng cho các em học sinh xã Nhà Bè. Ảnh: Ngô Tùng

Ban Tổ chức trao cây xanh cho người dân Nhà Bè.

Theo anh Tuấn Anh, tại TPHCM – đô thị năng động, hiện đại – tuổi trẻ thành phố luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường. Nối tiếp hành trình ý nghĩa đó, hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Đoàn và phong trào xây dựng công trình “Thành phố muôn sắc hoa” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2025, Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161 tiếp tục được thực hiện với những công trình, phần việc ý nghĩa, mang đậm dấu ấn sức trẻ tình nguyện.

Sau lễ ra quân, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã chung tay thực hiện ngay những phần việc cụ thể như khơi thông dòng chảy tại các con kênh, thực hiện trồng cây, hoa kiến tạo công trình “Thành phố muôn sắc hoa”; tham gia hoạt động lan tỏa lối sống xanh qua ngày hội “Sống xanh”...

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, xã Nhà Bè và các bạn trẻ tiêu biểu thực hiện trồng hoa tại khu dân cư.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh cùng Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc trồng hoa, cây xanh tại xã Nhà Bè.

Hoa hậu Bảo Ngọc và Hoa hậu Kiều Duy tạo mảng xanh tại khu vực xung quanh cầu Trắng.



Thành viên Hội Phụ nữ ở xã Nhà Bè tham gia tạo không gian xanh, sạch trên địa bàn.

Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM, xã Nhà Bè tặng quà động viên các bạn tình nguyện viên tham gia Ngày Chủ nhật xanh.

Các tình nguyện viên Câu lạc bộ Sài Gòn xanh tham gia khơi thông dòng chảy tại khu vực quanh cầu Trắng.

Cùng với lễ ra quân tại điểm cấp thành phố, hôm nay, 100% Đoàn các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cùng thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161, với hơn 37.000 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; hơn 55.000 giờ tình nguyện; tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỷ đồng.

Các bạn đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Nhà Bè tiến hành dọn dẹp rác thải, khơi thông dòng chảy tại kênh Chùa Lớn II.

Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh cùng tham gia hoạt động khơi thông dòng chảy với các bạn tình nguyện viên.﻿