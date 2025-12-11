HIEUTHUHAI phản ứng tinh tế khi fan bị ngã, nói 2 chữ mà cũng "gây sốt"

Không chỉ là một trong những nam nghệ sĩ được săn đón nhất hiện nay, HIEUTHUHAI còn nổi tiếng với những cử chỉ tinh tế dành cho người hâm mộ của mình. Đơn cử là vừa qua, HIEUTHUHAI đã có hành động ân cần dành cho một SUNDAY, trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội.

Một người hâm mộ bị ngã và được HIEUTHUHAI đỡ dậy. Nguồn: @chel_pong

Trong video đang gây chú ý trên Threads, HIEUTHUHAI đã có phản ứng nhanh nhạy khi phát hiện một fan không may vấp ngã về phía sau. Anh và nhân viên trong ekip đã lập tức đưa tay đỡ bạn, tránh được tình huống không ai mong muốn. Sự việc diễn ra bên ngoài khuôn viên sự kiện nơi có đông đảo SUNDAYs đang có mặt. Chính vì vậy, hành động dành cho fan của HIEUTHUHAI đã được chụp lại ở nhiều góc độ khác nhau.

Cận cảnh bạn fan bị ngã, được HIEUTHUHAI đến đỡ. Nguồn: @thzy.xinh

Góc quay của bạn fan bị ngã, được HIEUTHUHAI đỡ và "mắng yêu". Nguồn: @thzy.xinh

Một đoạn video nữa cho thấy một số chi tiết thú vị khác. Từ việc cô nàng này ngã ra sao cho đến khi được HIEUTHUHAI đỡ đều được ghi lại sắc nét. Đặc biệt sau khi thấy mọi chuyện vẫn ổn, nam rapper còn "mắng yêu" khán giả bằng 2 chữ "Trời ơi", từ đó trở thành chi tiết được bàn tán nhiều nhất.

Có cư dân mạng còn đùa rằng sao bạn fan này ngã được hay vậy, đồng thời thích thú trước phản ứng của HIEUTHUHAI. Người hâm mộ gặp chuyện cũng bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười khi có kỷ niệm độc đáo cùng thần tượng, lại còn được ghi lại thông qua hàng loạt video và hình ảnh.

Phản ứng của HIEUTHUHAI khi thấy fan ngã.

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với phản ứng của HIEUTHUHAI.

Đầu tháng 12 là khoảng thời gian mà HIEUTHUHAI có nhiều hoạt động và ghi dấu thành tích nổi bật. Trên bảng xếp hạng tổng kết 2025 của Spotify, HIEUTHUHAI đứng hạng 1 ở danh sách Top nghệ sĩ và Top bài hát (ca khúc Exit Sign), đồng thời có đứng hạng 2 trong Top album với Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Gần đây nhất, anh chàng chính thức được tuyên "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) của Calvin Klein, trở thành nam nghệ sĩ thứ hai của Việt Nam nhận được vinh dự này từ nhãn hàng quốc tế sau Sơn Tùng M-TP (cùng Gucci).