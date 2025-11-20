Hiện trường vụ xe Maybach S600 đâm xe khách làm 1 người tử vong

TPO - Ngày 20/11, Công an phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hậu Cần, liên quan xe ôtô siêu sang Mercedes-Maybach S600.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h10 ngày 20/11, xe ôtô Mercedes-Maybach mang biển kiểm soát 30E-66888 do T.T.H (sinh ngày 26/7/2000, trú khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển, chở theo một người đàn ông sinh năm 1992 ngồi phía sau, lưu thông hướng từ cầu Bãi Cháy về vòng xuyến Cái Dăm. Khi đến đoạn cua trên đường Hậu Cần, xe chạy tốc độ cao, bất ngờ mất lái, lao sang làn ngược chiều và tông vào phần đầu xe ôtô khách biển kiểm soát 29E-24319 đang dừng, đỗ sát lề đường.

Clip tai nạn do camera người dân ghi lại.

Camera an ninh của người dân ghi lại cho thấy sau cú va chạm mạnh, xe khách rung lắc dữ dội, còn chiếc Maybach xoay nhiều vòng rồi văng ra xa vài mét. Phần đầu và thân xe Maybach biến dạng nặng, cửa sau bên trái bung bật, xe khách cũng hư hỏng nghiêm trọng ở phần đầu.

Hậu quả vụ tai nạn làm hai người trên xe Maybach bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Tuy nhiên, người đàn ông ngồi hàng ghế sau do chấn thương quá nặng đã không qua khỏi. Tài xế T.T.H hiện vẫn đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

Một số nhân chứng sống gần khu vực cho biết họ đang ngủ thì nghe tiếng động lớn như nổ, chạy ra thấy xe sang dập nát phần đầu, tài xế nằm bất tỉnh trong cabin. Một người chứng kiến khác nhận định đoạn đường này ban đêm thường có xe đỗ dọc lề, nếu phương tiện chạy nhanh khi vào cua rất dễ xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Bãi Cháy đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và giữ nguyên vị trí hai phương tiện để phục vụ điều tra. Các đơn vị chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, trích xuất thêm camera dọc tuyến, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đồng thời đo nồng độ cồn và các yếu tố liên quan đối với tài xế để làm rõ nguyên nhân.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Chiếc Maybach S600 hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Cửa sau của chiếc Maybach S600 bị bay mất sau tai nạn.

Người đàn ông ngồi ghế sau tử vong do vết thương quá nặng.

Phần đầu của chiếc xe khách cũng bị hư hỏng nặng.