Hãy Để Tôi Tỏa Sáng bất ngờ lên sóng, Triệu Lộ Tư gây choáng vì tạo hình quá lung linh

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi 4 tập đầu tiên của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng ra mắt khán giả, netizen đã nói vui rằng xem nội dung phim là phụ, ngắm tạo hình xinh đẹp của Triệu Lộ Tư mới là chính.

trieu-lo-tu-3.jpg

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng phim ngôn tình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã “đánh úp” khán giả, bất ngờ tung ra 4 tập đầu tiên vào ngày 26/9. Trước đó, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng từng bị cho là khó mà phát sóng vì nữ chính Triệu Lộ Tư đang vướng nhiều ồn ào.

trieu-lo-tu-29.jpg
trieu-lo-tu-32.jpg

Ngay sau khi ra mắt khán giả, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã là chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người bất ngờ khi thấy tên Triệu Lộ Tư xuất hiện ở phần phụ trách tạo hình nhân vật, cho thấy cô đã tự phối đồ, chọn kiểu trang điểm cũng như kiểu tóc cho vai diễn của mình trong từng cảnh quay.

trieu-lo-tu-26.jpg
trieu-lo-tu-28.jpg
trieu-lo-tu-30.jpg
trieu-lo-tu-31.jpg

Đếm sơ sơ trong tập đầu tiên, Triệu Lộ Tư đã có tới 11 tạo hình đầy đa dạng, mỗi cảnh quay lại xuất hiện với quần áo thay đổi. Và nữ diễn viên từng tiết lộ cô chuẩn bị đến 230 bộ trang phục cho Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, nên khán giả càng hào hứng chờ đợi các tập tiếp theo để xem Triệu Lộ Tư tiếp tục biến hình như thế nào.

trieu-lo-tu-20.jpg
trieu-lo-tu-22.jpg
trieu-lo-tu-23.jpg
trieu-lo-tu-25.jpg

Ngay từ khi Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang quay, netizen đã tấm tắc khen Triệu Lộ Tư mặc đẹp. Dù là phong cách nữ tính điệu đà hay hình ảnh quý cô công sở sang chảnh thì Triệu Lộ Tư đều phối đồ rất ổn.

trieu-lo-tu-14.jpg
trieu-lo-tu-16.jpg
trieu-lo-tu-17.jpg
trieu-lo-tu-18.jpg

Nhân vật của Triệu Lộ Tư là Hứa Nghiên, một cô gái lớn lên trong khó khăn, nỗ lực rất nhiều để trở thành MC nổi tiếng, có hình ảnh thời thượng nên nữ diễn viên càng phải đầu tư vào trang phục trang điểm. Chưa kể đây còn là phim đại nữ chủ, mọi diễn biến đều xoay quanh Hứa Nghiên, nên Triệu Lộ Tư càng phải cố gắng nhiều hơn về cả diễn xuất lẫn ngoại hình.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lộ Tư #Hãy Để Tôi Tỏa Sáng #Triệu Lộ Tư tạo hình #Triệu Lộ Tư trang phục #Triệu Lộ Tư Hãy để tôi tỏa sáng

