Hàng trăm fan tiễn Hoa hậu Hương Giang lên đường sang Thái Lan dự thi Miss Universe 2025

HHTO - Sáng 31/10 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, Hoa hậu Hương Giang chính thức khởi hành đến Thái Lan và bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Universe 2025. Cô được rất nhiều fan tới tiễn.

Trong vòng tay của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ, Hoa hậu Hương Giang mang theo không chỉ hành trang được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn là tình yêu thương, niềm tin và sự tự hào của tất cả mọi người.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Nàng hậu chia sẻ: “Giang không thể cam kết với mọi người hành trình này sẽ đi đến đâu và Giang sẽ ở vị trí nào. Nhưng điều duy nhất Giang cam kết là nếu như Giang có bất kỳ cơ hội nào để có thể gia tăng sức ảnh hưởng của mình, Giang tin rằng với 13 năm chứng minh, mọi người có thể tin tưởng rằng Giang không làm điều đó cho một mình mình. Giang đang chở theo hi vọng của rất nhiều người.”

﻿ ﻿ ﻿

Đám đông người hâm mộ đã tạo nên những giây phút đáng nhớ, tiếp thêm động lực cho Hoa hậu Hương Giang trên chặng đường chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 (Miss Universe 2025).

Nguyễn Hương Giang sẽ tham gia chuỗi hoạt động chính thức của Miss Universe 2025 cùng hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết Miss Universe 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11/2025 tại Bangkok, Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện nhan sắc được mong chờ nhất năm.