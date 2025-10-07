Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Hàng trăm đại biểu được tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý

TPO - Trong hai ngày 6 - 7/10/2025, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức các Hội nghị nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý cho người có uy tín và đội ngũ cán bộ ở cơ sở tại thành phố Huế.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và thường xuyên dành cho những người đóng vai trò làm "cầu nối", nhằm đưa dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí đến gần dân hơn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là người nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Theo đó, Hội nghị tập huấn dành cho đại biểu đến từ 4 phường: Vỹ Dạ, Hương An, Phú Xuân, Thủy Xuân.

Một đại biểu lớn tuổi phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị báo cáo viên Lê Thị Thúy (Giám đốc Trung tâm Thông tin pháp luật và hỗ trợ, trợ giúp pháp lý - Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý) và báo cáo viên Trương Phan Thụy Dũng (Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Huế) đã đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại địa phương, trong đó có việc một bộ phận người dân còn hạn chế về hiểu biết pháp luật, dẫn đến khó tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, một số vụ việc liên quan đến trẻ em, một số người dân còn e ngại, chưa sẵn sàng trao đổi và chia sẻ với cán bộ ở tổ dân phố, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhiều ý kiến cho rằng việc Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý cần tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu tương tự nhằm giúp những người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ ở cơ sở như: Công an phường, công chức tư pháp hộ tịch, Tổ hòa giải, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên,… nắm vững quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý, từ đó chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người dân ngay từ cộng đồng.

Các đại biểu chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị cũng nhận được trao đổi, chia sẻ, góp ý của các đại biểu về quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý, nhất là trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, để phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp.

Một số ý kiến cũng nêu, cần tuyên truyền, phổ biến mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa để người người, nhà nhà đều hiểu biết pháp luật nói chung và biết về công tác trợ giúp pháp lý nói riêng.

Thông qua các Hội nghị tập huấn, năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý của người có uy tín trong cộng đồng và đội ngũ cán bộ ở các phường tại thành phố Huế đã được nâng cao không chỉ về kiến thức pháp luật mà còn về kỹ năng hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý đúng quy định.

Hoàng An
