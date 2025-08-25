Hàng ngàn bạn trẻ đổ về Mỹ Đình xem đại bác khai hoả

SVO - Tối 24/8, hàng vạn người đã đổ về Sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn khai hoả 21 phát đại bác trong buổi tổng duyệt lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Lữ đoàn Pháo binh 45, đơn vị dày dạn kinh nghiệm bắn pháo lễ, là đơn vị đảm nhiệm nghi thức đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối này. Mỗi khẩu pháo được vận hành bởi một kíp 3 người phối hợp ăn ý: một người giật cò, một người đóng mở khóa nòng và một người tiếp đạn. Với tốc độ chỉ khoảng ba giây cho mỗi phát bắn, các pháo thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và kỹ năng phối hợp thuần thục.
Đúng 20h09, trong sự mong chờ của hàng vạn người dân, loạt pháo lễ đầu tiên đã khai hỏa rền vang.
Bên cạnh 15 khẩu đại bác uy nghiêm, rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ "check-in", chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ pháo binh.