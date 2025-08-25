Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng ngàn bạn trẻ đổ về Mỹ Đình xem đại bác khai hoả

Hoàng Vũ - Lê Vượng

SVO - Tối 24/8, hàng vạn người đã đổ về Sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn khai hoả 21 phát đại bác trong buổi tổng duyệt lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

hog-9443.jpg
hog-9465.jpg
hog-9286.jpg
hog-9308.jpg
Lữ đoàn Pháo binh 45, đơn vị dày dạn kinh nghiệm bắn pháo lễ, là đơn vị đảm nhiệm nghi thức đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối này. Mỗi khẩu pháo được vận hành bởi một kíp 3 người phối hợp ăn ý: một người giật cò, một người đóng mở khóa nòng và một người tiếp đạn. Với tốc độ chỉ khoảng ba giây cho mỗi phát bắn, các pháo thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và kỹ năng phối hợp thuần thục.
﻿hog-9543.jpg
hog-9505.jpg
Đúng 20h09, trong sự mong chờ của hàng vạn người dân, loạt pháo lễ đầu tiên đã khai hỏa rền vang.
hog-9582.jpg
hog-9273.jpg
hog-9400.jpg
Bên cạnh 15 khẩu đại bác uy nghiêm, rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ "check-in", chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ pháo binh.
hog-9638.jpg
"Dù là buổi tổng duyệt lần thứ hai, sức hút của màn khai hỏa pháo lễ vẫn rất lớn. Là một người con Việt Nam, mình luôn mong chờ những sự kiện trọng đại của quốc gia để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập mà cha ông đã phải đánh đổi bằng xương máu. Mình thật sự rất háo hức và mong chờ các sự kiện chính thức chào mừng 80 năm Quốc Khánh 2/9 sắp tới." - Hải Yến (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh: Hoàng Vũ

Hoàng Vũ - Lê Vượng
#A80 #Pháo binh #Đại bác #Mỹ Đình

