Hàng ngàn bạn trẻ đổ về Mỹ Đình xem đại bác khai hoả

SVO - Tối 24/8, hàng vạn người đã đổ về Sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn khai hoả 21 phát đại bác trong buổi tổng duyệt lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.