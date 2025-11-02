Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không Mỹ đang lao đao

Hồng Nhung

TPO - Tối 31/10 (theo giờ Mỹ), hai máy bay của Hãng United Airlines đã va chạm trên đường lăn tại sân bay LaGuardia, New York giữa lúc hệ thống hàng không Mỹ đang lao đao vì tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng và thời tiết xấu.

Theo phát ngôn viên của United Airlines, chiếc máy bay vừa hạ cánh từ Chicago đang tiến vào vị trí đỗ thì chạm vào đuôi của một máy bay khác đang chuẩn bị khởi hành đi Houston. Rất may, không có ai bị thương trong sự cố.

Cả hai máy bay sau đó quay trở lại cổng, hành khách rời khỏi cabin an toàn và được hãng hỗ trợ sắp xếp chuyến bay thay thế.

Một hành khách chia sẻ với tờ New York Post rằng họ chỉ cảm thấy một cú va nhẹ trong quá trình di chuyển ra đường băng, nhưng không ngờ đó là va chạm với một máy bay khác.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh sân bay LaGuardia đang chịu áp lực lớn vì tình trạng thiếu nhân viên, khi nhiều nhân sự của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Cơ quan an ninh vận tải (TSA) không được trả lương do chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động.

Máy bay của United Airlines tại sân bay quốc tế Newark. Hai máy bay của United đã va chạm tại sân bay LaGuardia ở thành phố New York vào tối 31/10.

Theo dữ liệu từ FlightAware, tính đến tối 31/10, hơn 570 chuyến bay tại LaGuardia bị hoãn và hơn 130 chuyến bị hủy. Cả 3 sân bay lớn của khu vực New York là LaGuardia, John F. Kennedy và Newark đều phải áp dụng lệnh hoãn cất cánh do thiếu nhân lực và gió mạnh.

FAA thừa nhận tình hình nhân sự đang ở mức báo động: "Một nửa trong số 30 trung tâm điều hành chính của chúng tôi thiếu nhân viên, gần 80% kiểm soát viên không lưu ở khu vực New York vắng mặt. Sau 31 ngày không được trả lương, họ đang phải chịu căng thẳng và kiệt sức nghiêm trọng. Việc chính phủ đóng cửa cần phải chấm dứt để ngành hàng không có thể vận hành bình thường trở lại.

Trên phạm vi toàn quốc, hơn 5.700 chuyến bay bị trì hoãn và gần 500 chuyến bị hủy trong ngày, cho thấy mức độ ảnh hưởng sâu rộng của cuộc khủng hoảng nhân sự trong ngành hàng không Mỹ.

Hồng Nhung
The Independent
