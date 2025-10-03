Mỹ: Hai máy bay Delta Airlines va quệt, một tiếp viên bị thương

TPO - Theo Delta Airlines, sự cố xảy ra khi 2 chiếc CRJ-900 do công ty con Endeavor Air khai thác bất ngờ va quệt nhau trong quá trình lăn bánh ở tốc độ thấp. Vụ va chạm khiến cánh của một máy bay bị gãy, phần mũi chiếc còn lại móp nặng, một tiếp viên bị thương.

Tối 1/10 (theo giờ địa phương), 2 máy bay chở khách của hãng Delta Airlines đã va chạm trên đường băng sân bay LaGuardia, New York, Mỹ, khiến một tiếp viên bị thương và buộc hàng chục hành khách phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Delta Airlines, sự cố xảy ra lúc 21h56 khi 2 chiếc CRJ-900 do công ty con Endeavor Air khai thác bất ngờ va quệt nhau trong quá trình lăn bánh ở tốc độ thấp. Vụ va chạm khiến cánh của một máy bay bị gãy, phần mũi chiếc còn lại móp nặng.

Chuyến bay 5155 đang chuẩn bị khởi hành đi Roanoke, bang Virginia thì va chạm với chuyến bay 5047 vừa hạ cánh từ Charlotte, bang North Carolina. Trong số 85 hành khách, không ai bị thương; chỉ một tiếp viên bị chấn thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện để theo dõi.

Hai máy bay của Delta đã va chạm tại sân bay La Guardia, New York.

Một hành khách, đồng thời là nhà sản xuất của CBS News, mô tả khoảnh khắc kinh hoàng: “Chúng tôi đang lăn bánh ra đường băng thì bất ngờ bị đâm mạnh bởi một máy bay khác. Toàn bộ hành khách bị hất về phía trước, ai nấy đều hoảng loạn và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra”.

Hình ảnh hiện trường cho thấy xe cứu hỏa và xe cảnh sát bao quanh hai máy bay, trong khi hành khách được đưa ra đường băng và di chuyển bằng xe buýt trở lại nhà ga. Toàn bộ hành khách được hỗ trợ ăn uống, khách sạn và sắp xếp chuyến bay thay thế.

Cánh của một chiếc máy bay bị xé toạc, và mũi của chiếc kia bị móp rõ rệt.

Người phát ngôn Delta Airlines khẳng định hãng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Phía sân bay LaGuardia cũng xác nhận hoạt động chung không bị gián đoạn.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không Mỹ đối mặt nhiều lo ngại về an toàn, sau những cắt giảm nhân sự tại Cục Hàng không Liên bang Mỹ trong những năm gần đây. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thiếu nhân sự có thể làm gia tăng nguy cơ sự cố trên bầu trời.

Hiện cơ quan điều tra liên bang đang làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.