Hải Tú rạng rỡ trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 28, xuất hiện một chi tiết gây bàn tán

HHTO - Hải Tú đón tuổi 28 với phong cách năng động, giản dị khác hẳn bộ ảnh cá tính, nổi loạn năm ngoái. Bộ ảnh thu hút 17K tương tác nhưng gây bàn tán vì các chi tiết gợi liên tưởng tới Sơn Tùng M-TP.

Bước sang tuổi 28, Hải Tú khiến mạng xã hội xôn xao với loạt ảnh sinh nhật mới được chia sẻ trên trang cá nhân. Khác với hình ảnh nổi loạn, sắc sảo từng gây bão trong bộ ảnh mừng sinh nhật năm 2024, lần này "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP lựa chọn phong cách năng động, gần gũi hơn.

Trong loạt ảnh mới, Hải Tú xuất hiện với mái tóc ngắn để mái bằng quen thuộc. Cô diện áo dệt kim trắng xếp nếp và chân váy nhung đính hạt, khoác ngoài áo denim dáng ngắn,

"Nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP lăng xê mẫu giày ballet ánh bạc theo xu hướng balletcore thịnh hành. Để hoàn thiện tạo hình, Hải Tú điểm xuyết các món trang sức tông vàng cùng kính mát không viền.

Bộ ảnh sinh nhật tuổi 28 của Hải Tú nhanh chóng thu về hơn 17 nghìn lượt tương tác chỉ sau 2 giờ. Người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi sắc vóc mảnh mai, thần thái rạng rỡ của cô.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng bộ trang phục của Hải Tú trông chưa thật sự hài hòa, ấn tượng. Các tín đồ thời trang nhận xét rằng việc kết hợp quá nhiều chất liệu và phong cách khác nhau khiến tổng thể thiếu sự đồng bộ, gây rối mắt.

Ngoài trang phục, chi tiết được cư dân mạng bàn tán nhiều không kém chính là lối diễn đạt trong caption cùng biểu cảm tạo dáng của Hải Tú. Netizen nhận xét chúng gợi liên tưởng mạnh mẽ đến phong cách thường thấy của Sơn Tùng.

Hải Tú chính thức gia nhập showbiz Việt vào năm 2020 trong vai trò nghệ sĩ độc quyền trực thuộc M-TP Entertainment. Sau nửa thập kỷ "đầu quân" về công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Cô chỉ thực hiện một số bộ ảnh tạp chí, đóng vai chính trong 2 MV của Sơn Tùng M-TP.

Dù ít hoạt động nghệ thuật, Hải Tú vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen. Nguyên nhân đến từ những đồn đoán về mối quan hệ giữa cô và Sơn Tùng M-TP.