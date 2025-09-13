Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai nam sinh Trung Quốc đi tiểu vào nồi lẩu ở Haidilao phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
HHTO - Tòa án Thượng Hải vừa ra phán quyết vụ "đi tiểu vào nồi lẩu tại Haidilao": Hai nam sinh 17 tuổi cùng cha mẹ phải công khai xin lỗi và bồi thường hơn 2,2 triệu NDT (hơn 8 tỷ đồng). Động thái bồi thường gấp 10 lần hóa đơn trước đó được xác định chỉ là quyết định tự nguyện của Haidilao.

Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết sơ thẩm vụ việc hai nam sinh 17 tuổi tiểu tiện vào nồi lẩu tại chuỗi nhà hàng Haidilao, gây chấn động dư luận hồi đầu năm. Theo phán quyết, hai thanh niên cùng cha mẹ phải công khai xin lỗi và liên đới bồi thường tổng cộng 2,2 triệu Nhân dân tệ (hơn 8 tỷ đồng). Khoản tiền này được tính gồm chi phí thay mới toàn bộ dụng cụ ăn uống, khử trùng toàn bộ cửa hàng (130 nghìn NDT), tổn thất kinh doanh do phải hoàn trả hơn 4.000 đơn hàng (2 triệu NDT) và chi phí bảo vệ quyền lợi (70 nghìn NDT).

boithuong.jpg
Haidilao yêu cầu bồi thường số tiền là hơn 23 triệu NDT.

Đáng chú ý, tòa xác định việc Haidilao quyết định hoàn tiền và bồi thường gấp 10 lần hóa đơn cho các khách hàng là động thái tự nguyện nhằm giữ uy tín cho thương hiệu, không liên quan pháp lý nên không được tính vào khoản bồi thường. Đồng thời, cha mẹ hai thanh niên buộc phải liên đới trách nhiệm, không thể thoái thác khi con chưa thành niên gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề này cũng đang thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người cho rằng mức án là thích đáng, thậm chí có phần nhẹ tay: "Thế là quá hay, lẽ ra nên cho ngồi tù thêm vài năm nữa". Một số khác phân tích, việc nguyên đơn đòi 23 triệu NDT nhưng tòa chỉ xử bồi thường 2,2 triệu NDT đã là "rất nhân nhượng". Cũng có quan điểm nhấn mạnh: "Người đã đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi hành vi phạm tội".

haidilao.jpg
Những ý kiến cho rằng cần tăng mức án để răn đe nhận về hàng nghìn lượt thích.

Sự việc bắt đầu từ ngày 24/2, tại một chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải, khi hai nam sinh leo lên bàn và tiểu vào nồi lẩu ngay trong phòng riêng. Chưa dừng lại, họ còn quay video rồi chia sẻ lên mạng xã hội, khiến clip nhanh chóng lan truyền và gây phẫn nộ.

clip-haidilao.jpg
Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội trước đó khiến netizen Trung Quốc bức xúc.

Ngày 12/3, đại diễn chuỗi nhà hàng chính thức xác nhận, gửi lời xin lỗi và cho biết đã hoàn tiền toàn bộ 4.109 đơn hàng trong khoảng thời gian liên quan, đồng thời bồi thường thêm 10 lần giá trị hóa đơn. Nhà hàng cũng tiến hành khử trùng toàn bộ cơ sở và thay mới toàn bộ bát đũa, nồi lẩu.

Sau sự cố, cả hai bị cảnh sát tạm giữ hành chính. Haidilao sau đó nộp đơn kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản, danh dự và xin lỗi công khai. Vụ việc trở thành tâm điểm bàn tán, nhiều người cho rằng đây không chỉ là một "trò đùa ác ý" mà còn để lại hậu quả quá lớn, khiến chính gia đình hai thiếu niên cũng phải gánh chịu.

1465.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Trung Quốc #Haidilao #bồi thường thiệt hại #vụ đi tiểu vào nồi lẩu #phán quyết tòa án Thượng Hải #xử lý hành vi phạm tội của vị thành niên #bình luận mạng xã hội Trung Quốc #hành vi phản cảm tại nhà hàng #trách nhiệm pháp lý của cha mẹ #ảnh hưởng tâm lý trẻ em

