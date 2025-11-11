Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai chị em tử vong bất thường gần đìa tôm ở Khánh Hòa

Phùng Quang
TPO - Lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đang điều tra nguyên nhân 2 chị em tử vong bất thường ở đìa tôm, gần chân cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh.

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sáng cùng ngày, người đi đường phát hiện hai phụ nữ nằm bất động ở khu vực mép nước dưới cầu Long Hồ nên báo cơ quan chức năng.

z7212007141488-f90ab3f3e345bcbbb3514deb48a3d0c3.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường kiểm tra và xác định hai người này đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bà Nguyễn Thị L. (SN 1969, trú Tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh) và em gái Nguyễn Thị L. (SN 1972, trú Tổ dân phố Hòa Do 7, phường Bắc Cam Ranh). Cả hai được cho là đến đìa nuôi tôm từ sớm để đánh cá, bắt ốc nhưng không rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Hiện Công an phường Bắc Cam Ranh đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phùng Quang
