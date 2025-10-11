Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

Hơn 10 tuyến phố có điểm ngập nước được thống kê sáng 11/10:
Nguyễn Tuân, Quang Trung (Hà Đông), Dương Đình Nghệ, Mễ Trì, đường gom Đại lộ Thăng Long, Linh Đường, Cầu Dậu, Ngọc Hồi, Phạm Tu, Vũ Trọng Phụng, Tô Hiệu (Hà Đông)...
TPO - Khoảng 9h sáng nay (11/10), mưa rào diện rộng đổ xuống Hà Nội, kéo dài gần một giờ khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu từ 10 đến 30 cm. Lực lượng chức năng ghi nhận hơn 10 điểm ngập trên toàn thành phố.
