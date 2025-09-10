Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Phát hiện, tiêu hủy lợn nhiễm bệnh dịch

Thanh Hiếu
TPO - Chủ cơ sở thừa nhận số lợn bệnh này được mua với giá rẻ, sau đó giết mổ và bán lại cho các tiểu thương trên địa bàn. Lực lượng chức năng xã Phú Xuyên đã tiêu hủy toàn bộ số lợn và thịt lợn nhiễm bệnh, đồng thời tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan.

Ngày 9/9, UBND xã Phú Xuyên cho biết, chính quyền địa phương vừa tiến hành tiêu hủy khối lượng lớn lợn bệnh và thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Trước đó, ngày 6/9, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra một xe tải đang dừng trên đê sông Hồng đoạn gần thôn Bộ Đầu (xã Phú Xuyên). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải đang vận chuyển lợn để giao cho ông T.Đ.H (trú tại thôn Bộ Đầu) với giá 22.000–25.000 đồng/kg.

Kiểm tra tại nhà ông H, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 cá thể lợn có biểu hiện lờ đờ, nghi mắc bệnh, đang được nuôi nhốt, trong đó có một con đã chết.

lon-benh-1757420156.jpg
Lực lượng chức năng xã Phú Xuyên tiêu hủy lợn bệnh

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H thừa nhận toàn bộ số lợn bệnh này được mua với giá rẻ, sau đó giết mổ và bán lại cho các tiểu thương trên địa bàn.

Tổ kiểm tra đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ các mẫu đều dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên đã báo cáo UBND xã.

Cùng ngày, Tổ công tác phòng chống dịch bệnh của xã Phú Xuyên phát hiện một nam giới điều khiển xe mô tô chở các bao tải rò rỉ chất lỏng màu đỏ khi di chuyển trên đoạn đường thuộc thôn Bộ Đầu nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện các bao tải chứa thịt lợn đã giết mổ gồm đầu, chân, xương, thịt và nội tạng, có mùi hôi và màu sắc bất thường. Chủ số hàng trên là ông N.V.H (trú tại thôn Bộ Đầu, xã Phú Xuyên) thừa nhận đang vận chuyển số hàng trên giao cho các tiểu thương để bán kiếm lời.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng UBND xã Phú Xuyên đã chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ số lợn bệnh, đồng thời triển khai khử trùng, phòng chống dịch bệnh đúng quy trình.

Hiện tại, Công an xã Phú Xuyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh theo quy định.

Thanh Hiếu
