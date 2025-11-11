Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Một số tuyến đường sử dụng đèn tín hiệu giao thông đếm lùi 8 giây

Sau khi nhiều cột đèn giao thông ở Hà Nội bất ngờ bỏ đèn đếm giây, đến chiều 10/11, trên trục đường Trần Hưng Đạo đã có cột đèn được trang bị đèn đếm lùi từ giây thứ 8.

Từ sáng 7/11, nhiều người tham gia giao thông ở Hà Nội bất ngờ khi các cột đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư: Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo được bỏ đèn đếm giây.

Theo đó, cơ quan chức năng thiết lập chu kỳ đèn tín hiệu mới như sau: khi gần hết chu kỳ, đèn đỏ sẽ nháy một lần trong khoảng 2-3 giây trước khi chuyển sang đèn xanh. Sau đó, đèn xanh cũng nháy một lần trước khi chuyển sang đèn vàng, rồi tiếp tục sang đèn đỏ.

w-den-do-giao-thong-1-1294.jpg
Cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Quang Trung - Trần Hưng Đạo không còn đèn đếm giây. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, đến chiều 10/11, hệ thống đèn tín hiệu trên trục đường này lại có sự thay đổi. Theo ghi nhận, khi đèn đỏ gần hết chu kỳ, đèn đếm giây bắt đầu bật sáng và được đếm lùi từ giây thứ 8 đến khi chuyển đèn.

Đối với chu kỳ đèn xanh, hệ thống không hiển thị số đếm lùi ngay từ đầu mà chỉ xuất hiện trong 8 giây cuối, sau đó đèn chuyển vàng khoảng 2-3 giây rồi sang đỏ.

Đa số tài xế cho rằng sự thay đổi này giúp dễ quan sát, chấp hành tín hiệu đèn tốt hơn so với phương án chỉ để đèn đỏ (hoặc xanh) nháy một lần.

Ông Gia Huy (trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, có đèn đếm giây sẽ giúp người lái chủ động và dễ quan sát hơn. Còn chị Thu Hà (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, các nữ tài xế sẽ bớt bị cuống khi đèn tín hiệu giao thông bất ngờ chuyển màu.

w-den-do-giao-thong-1295.jpg
Chu kỳ đèn mới sẽ đếm lùi từ giây thứ 8 trước khi thay đổi tín hiệu. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, ngày 8/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn, ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển và giảm ùn tắc giao thông.

"Trong thời gian triển khai thực hiện công việc trên, hệ thống đèn đếm lùi (đếm giây) tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển", đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin.

vietnamnet.vn
#Hệ thống đèn tín hiệu giao thông Hà Nội #Đèn đếm lùi 8 giây #Chỉnh sửa chu kỳ đèn giao thông #Ứng dụng công nghệ AI trong điều phối #Tác động đến người lái xe và giao thông

