Hà Nội: Lãnh đạo cấp xã không còn phải ký hàng trăm giấy chứng thực mỗi ngày

TPO - Tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua 26 nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc ủy quyền giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã.

Sáng mai (29/9) HĐND TP Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) để xem xét, thông qua 26 nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố.

HĐND thành phố cũng xem xét thông qua Nghị quyết quy định tổ chức, hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố; Nghị quyết phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố; Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, lựa chọn và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật đối với lĩnh vực xây dựng của thành phố.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Cùng tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét 6 Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh...

Công dân thực hiện TTHC tại phường Khương Đình, Hà Nội

Đặc biệt, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trước đó, như báo chí đã thông tin, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp hoạt động, các xã, phường trên địa bàn thành phố mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm hồ sơ TTHC. Trong đó, trên 80% số hồ sơ liên quan đến công chứng, chứng thực, sao y... Tuy nhiên, hầu hết các xã, phường đều chậm trả kết quả TTHC khiến người dân bức xúc.

Các địa phương cho biết, trước ngày 1/7, thành phố ủy quyền cho cán bộ tư pháp, văn phòng được chứng thực chữ ký, công chứng. Tuy nhiên, sau 1/7, thành phố mới cho phép Phó Chủ tịch UBND phụ trách Điểm phục vụ hành chính công trực tiếp ký mà chưa ủy quyền cho cấp dưới. Do số hồ sơ lớn, một người ký là không xuể dẫn đến chậm trả kết quả giải quyết TTHC.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị “lạm dụng” công chứng, chứng thực khi yêu cầu công dân phải công chứng hầu hết các loại giấy tờ dù đã xuất trình bản gốc.

Hiện tại, thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không được lạm dụng công chứng, chứng thực với một số loại giấy tờ. Cùng với Nghị quyết về phân cấp ủy quyền dự kiến sẽ được thông qua, ùn tắc trong giải quyết TTHC công chứng, chứng thực sẽ được giải quyết.