Hà Nội đề xuất công chức được chứng thực bản sao giấy tờ, chữ ký

TPO - Thành phố Hà Nội đề xuất chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch được chứng thực bản sao các giấy tờ, văn bản và chữ ký, trừ chứng thực chữ ký người dịch.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND xã trên địa bàn Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội cho biết, từ 1/7 thành phố thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo thống kê, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC hiện nay ở cấp xã tại Hà Nội rất lớn, đặc biệt lĩnh vực chứng thực và hộ tịch.

Trung bình mỗi ngày một xã tiếp nhận và giải quyết từ 80-100 hồ sơ liên quan đến chứng thực, 20 hồ sơ liên quan đến hộ tịch. Do số lượng hồ sơ TTHC lớn nên nhiều thời điểm bị quá tải.

UBND thành phố cho rằng, để giải quyết nhanh chóng nhu cầu giao dịch của người dân, tổ chức, việc quy định các TTHC ủy quyền từ chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã là cần thiết.

Công dân thực hiện các thủ tục hành chính tại cấp xã

Theo đó, UBND thành phố đề xuất ủy quyền 3 lĩnh vực là tư pháp, văn hóa và bảo trợ xã hội.

Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện công tác tư pháp - hộ tịch giải quyết các TTHC gồm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực bản sao giấy tờ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài hoặc cơ quan, đơn vị của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện các TTHC gồm: thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng; sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng; thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng.

Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện giải quyết TTHC đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Số lượng công chức được ủy quyền tại lĩnh vực tư pháp không quá 5 người, các lĩnh vực khác không quá 2 người.

UBND cấp xã có trách nhiệm làm rõ nội dung, phạm vi, đối tượng và thời hạn ủy quyền trong văn bản ủy quyền; theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Công chức nhận ủy quyền được sử dụng con dấu của UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; đưa ra quyết định, giải pháp hoặc biện pháp xử lý đối với các vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao; báo cáo lãnh đạo xã để xử lý các tình huống vượt thẩm quyền.

Mức hỗ trợ hằng tháng đối với công chức được ủy quyền bằng 15% mức lương cơ sở/người/tháng.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2025 và nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực từ 1/10/2025.