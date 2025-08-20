Chủ tịch xã sẽ có thêm thẩm quyền chứng thực giao dịch bất động sản, nhà ở?

TPO - Bộ Tư pháp vừa ban hành dự thảo Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, trong đó bổ sung nhiều quy định mới về thẩm quyền, trách nhiệm chứng thực của Chủ tịch UBND cấp xã.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07/2025/NĐ-CP.

Trong tài liệu dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực của Chủ tịch UBND cấp xã đã có sự thay đổi.

Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định nêu, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

Chủ tịch UBND cấp xã cũng có quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; chứng thực giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; chứng thực giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; chứng thực giao dịch về bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;…

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và công chức, được Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện chứng thực theo chỉ đạo hoặc ủy quyền.

Ảnh minh họa

Việc ký chứng thực và sử dụng con dấu được thực hiện như sau:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, công chức được Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện ký chứng thực và sử dụng con dấu của UBND cấp xã. Công chức được ủy quyền phải có bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật và có từ 2 năm công tác trở lên (không tính thời gian tập sự) trong lĩnh vực tư pháp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức thực hiện toàn bộ hoặc một số nhiệm vụ chứng thực theo quy định.

Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất; việc chứng thực các giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà; việc chứng thực giao dịch về bất động sản thực hiện tại UBND cấp xã nơi có bất động sản, trừ trường hợp chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản, văn bản ủy quyền, văn bản thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở, bất động sản…