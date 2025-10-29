Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Thanh Hiếu
TPO - Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.

Chiều 29/10, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Vũ Quang Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (TP. Hà Nội) cho biết đang thực hiện quy trình xem xét, đánh giá hành vi "thiếu chuẩn mực" của cán bộ UBND phường khi làm việc với công dân theo phản ánh.

Theo ông Dương, căn cứ phản ánh của công dân, giải trình của cán bộ liên quan, Đảng ủy- UBND phường sẽ đánh giá tính chất, mức độ vụ việc. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

yh-17615628249161247611992-429-459-942-1280-crop-1761699223594674633669.jpg
Trụ sở UBND phường Yên Hòa

Được biết, trước đó bà T.N.T (trú tại phường Yên Hòa) gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa phản ánh về việc hàng xóm trong quá trình xây dựng không có giải pháp đảm bảo an toàn, khiến nhà của bà T bị hư hỏng.

Tại buổi giải quyết khiếu nại ngày 17/10, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình buổi làm việc, bà T và bà P.T.H.Y (giữ chức Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa) có lời qua tiếng lại. Theo phản ánh, bà Y đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực như mắng bà T là "bố láo, bố toét"...

Sau đó, bà T đã gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa đề nghị xử lý cán bộ theo quy định.

Thanh Hiếu
