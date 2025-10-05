Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội khuyến khích cho học sinh nghỉ, người lao động làm online ngày 6/10 để chống bão

LINH LÊ

HHTO - Nhằm chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các xã phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Tối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện về khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 11 Matmo. Thành phố khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10) khi có tình huống thiên tai.

Giám đốc Sở GD&ĐT được giao chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Các phường xã bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục chính khi mưa lớn.

213-1753111266941892815066.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Sở Xây dựng tăng cường ứng trực, sẵn sàng phòng chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành (đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng nội thành từ bão Bualoi). Sở cũng cần chỉ đạo rà soát, cắt tỉa, phòng chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu đèn giao thông, cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân vùng bị thiên tai...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa diện rộng. Khả năng trọng tâm mưa là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Các chuyên gia cũng dự báo khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nhưng từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 sẽ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

LINH LÊ
#Hà Nội #chống bão #nghỉ học #làm online #ứng phó thiên tai #bão Matmo #an toàn

