Hà Nội: Không khí hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Yết Kiêu

HHTO - Ngày 5/9, sân trường Tiểu học Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) rực rỡ sắc màu cờ hoa và ngập tràn tiếng cười trong Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Tiếng trống khai trường vang lên, mở ra một hành trình mới đầy niềm tin và khát vọng cho thầy và trò nhà trường.

Không khí ngày khai giảng trở nên vui tươi hơn bao giờ hết khi nhà trường đón chào các em học sinh lớp 1. Những gương mặt ngây thơ, còn chút bỡ ngỡ nhưng ánh mắt lấp lánh niềm háo hức đã làm cho ngày tựu trường trở nên ấm áp và nhiều cảm xúc. Với các em, đây là dấu mốc đầu tiên trên con đường chinh phục tri thức, khởi đầu cho bao ước mơ và hoài bão.

Trong ánh mắt thầy cô, không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự tận tụy và tin tưởng, sẵn sàng đồng hành cùng học trò trên chặng đường mới. Buổi lễ cũng vinh dự có sự hiện diện, quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự đồng hành của phụ huynh - những người bạn luôn sát cánh cùng mái trường.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Vũ Thị Bích Hường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm tự hào của đội ngũ giáo viên trong giai đoạn đổi mới giáo dục. Cô nhấn mạnh: “Không chỉ dạy chữ, dạy người, chúng ta còn có trách nhiệm bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến cho thế hệ tương lai của Tổ quốc".

Gửi lời nhắn nhủ đến học sinh, cô Hiệu trưởng căn dặn: “Các em chính là niềm tự hào của thầy cô, cha mẹ. Cô mong các em không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn biết sống nhân ái, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển".

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Yết Kiêu đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân thiện - an toàn - sáng tạo, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Sau phần nghi lễ tại sân trường, học sinh cùng thầy cô theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình Lễ khai giảng đặc biệt do Bộ GD&ĐT tổ chức, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Lễ khai giảng kết thúc trong niềm tin tưởng và kỳ vọng: một năm học mới sẽ mở ra nhiều thành công, mang đến niềm vui và động lực cho thầy trò Trường Tiểu học Yết Kiêu trên hành trình gieo mầm tri thức.