Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Hà Nội: Không khí hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới ở Trường Tiểu học Yết Kiêu

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngày 5/9, sân trường Tiểu học Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) rực rỡ sắc màu cờ hoa và ngập tràn tiếng cười trong Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Tiếng trống khai trường vang lên, mở ra một hành trình mới đầy niềm tin và khát vọng cho thầy và trò nhà trường.

Không khí ngày khai giảng trở nên vui tươi hơn bao giờ hết khi nhà trường đón chào các em học sinh lớp 1. Những gương mặt ngây thơ, còn chút bỡ ngỡ nhưng ánh mắt lấp lánh niềm háo hức đã làm cho ngày tựu trường trở nên ấm áp và nhiều cảm xúc. Với các em, đây là dấu mốc đầu tiên trên con đường chinh phục tri thức, khởi đầu cho bao ước mơ và hoài bão.

544561078-1087280966856619-2697260013975721922-n.jpg

Trong ánh mắt thầy cô, không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là sự tận tụy và tin tưởng, sẵn sàng đồng hành cùng học trò trên chặng đường mới. Buổi lễ cũng vinh dự có sự hiện diện, quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự đồng hành của phụ huynh - những người bạn luôn sát cánh cùng mái trường.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Vũ Thị Bích Hường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm tự hào của đội ngũ giáo viên trong giai đoạn đổi mới giáo dục. Cô nhấn mạnh: “Không chỉ dạy chữ, dạy người, chúng ta còn có trách nhiệm bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến cho thế hệ tương lai của Tổ quốc".

544479710-1087264763524906-2895431049426243844-n.jpg

Gửi lời nhắn nhủ đến học sinh, cô Hiệu trưởng căn dặn: “Các em chính là niềm tự hào của thầy cô, cha mẹ. Cô mong các em không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn biết sống nhân ái, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển".

542822238-1087280553523327-7804937344069497122-n.jpg
543538992-1087281053523277-8566500827008787405-n.jpg

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Yết Kiêu đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân thiện - an toàn - sáng tạo, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Sau phần nghi lễ tại sân trường, học sinh cùng thầy cô theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình Lễ khai giảng đặc biệt do Bộ GD&ĐT tổ chức, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

543117568-1087280960189953-1572140069796806789-n.jpg
543593204-1087280526856663-6536429666935878151-n.jpg

Lễ khai giảng kết thúc trong niềm tin tưởng và kỳ vọng: một năm học mới sẽ mở ra nhiều thành công, mang đến niềm vui và động lực cho thầy trò Trường Tiểu học Yết Kiêu trên hành trình gieo mầm tri thức.

1464-cover.jpg
Linh Lê
Ảnh: Nhà trường cung cấp
#Khai giảng Hà Nội #Trường Tiểu học Yết Kiêu #năm học 2025-2026 #lễ khai giảng #Hà Nội #giáo dục Hà Nội #đại hội khai giảng

Cùng chuyên mục