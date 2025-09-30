Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Khẩn cấp di dời 31 hộ tại xã Tây Phương

TPO - Trước nguy cơ sạt lở ở núi Tây Phương, UBND xã Tây Phương - Hà Nội quyết định di dời khẩn cấp 31 hộ dân với khoảng hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tối ngày 30/9, ông Trần Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tây Phương (Hà Nội) cho biết, hiện tại lực lượng chức năng của xã đang hỗ trợ di dời 31 hộ dân đến nơi an toàn.

Trước đó, để ứng phó với mưa bão, chiều ngày 30/9, Đoàn công tác của xã đã kiểm tra các khu vực Chùa Tây Phương, Lam Sơn, Hữu Bằng – những điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập úng cục bộ trong mưa bão.

Tại khu vực núi Tây Phương (thôn Tây Phương, xã Tây Phương), Đoàn kiểm tra đánh giá khu vực này có nguy cơ sạt lở đất cao. Do đó, UBND xã đã quyết định di dời khẩn cấp 31 hộ dân với khoảng hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn.

tay-phuong.jpg
Lực lượng chức năng xã Tây Phương kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng của xã, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị trong thôn đến tuyên truyền, vận động các hộ dân di tản đến nơi tạm trú. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số hộ chưa đồng ý di dời; lực lượng chức năng tiếp tục vận động các hộ trong khu vực nguy cơ cao di dời nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.

UBND xã Tây Phương cũng yêu cầu các lực lượng thường trực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa bão. Trong đó, chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và công trình hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh.

Liên quan đến ứng phó với mưa bão, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, lượng mưa trên địa bàn xã từ 92mm- 245mm.

son-dong6.jpg
Lực lượng chức năng xã Sơn Đồng khắc phục hậu quả mưa bão

Đặc biệt, do mưa lớn, kênh T2-6 bị vỡ một đoạn, chiều dài 6-7m. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động 35 người cùng với nhân dân địa phương và phương tiện, vật tư để khắc phục đoạn sạt lở.

Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Sơn Đồng tổ chức trực 24/24h, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và các sự cố xảy ra để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Thanh Hiếu
