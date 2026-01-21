Hà Nội: Hoãn đấu giá 29 lô đất sát 'siêu' khu đô thị Olympic

TPO - Theo kế hoạch, sáng 26/1, xã Thanh Oai sẽ tổ chức phiên đấu giá 29 lô đất sát khu đô thị Olympic. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá đã bất ngờ thông báo hoãn phiên đấu giá.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong (thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, Hà Nội).

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Tuy nhiên, đến ngày 20/1, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (đơn vị tổ chức đấu giá) đã thông báo tạm hoãn phiên đấu giá.

Đơn vị tổ chức cho biết, việc tạm hoãn phiên đấu giá được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

Một khu đất đấu giá tại Thanh Oai

Trước đó, đơn vị tổ chức đấu giá đã phát thông báo nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất tại xã Thanh Oai (Hà Nội).

Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2.

Số tiền đặt trước cho mỗi thửa đất từ 250 - 500 triệu đồng tùy vị trí.

Hình thức đấu giá là đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2 (vòng 1). Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2.

Được biết, vị trí các lô đất dự kiến đấu giá nằm ngay sát dự án Khu đô thị thể thao Olympic đang triển khai. Tại khu vực này, giá đất thổ cư vị trí đẹp, đường rộng đang được người dân giao dịch với mức giá từ 150- 250 triệu đồng/m2.