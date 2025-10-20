Hà Nội đề xuất sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao cho mục đích công cộng

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu, gầm đường trên cao cho các hoạt động phục vụ nhu cầu công cộng như văn hóa, thể thao.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định một số chính sách quản lý, khai thác đường đô thị, đường sắt đô thị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị.

Nghị quyết nhằm triển khai Khoản 5 Điều 30 Luật Thủ đô 2024 về chính sách quản lý, khai thác hệ thống đường đô thị, đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nghị quyết quy định nhiều chính sách liên quan đến chính sách quản lý hệ thống đường sắt. Ví như, cho phép áp dụng quy trình đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp để khắc phục kịp thời điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Dự thảo nghị quyết cho phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông, giữ phương tiện; đầu tư phát triển các hạ tầng, dịch vụ các công trình công cộng với công trình, dịch vụ hợp pháp của doanh nghiệp và người dân quanh nhà ga nhằm sớm hoàn thiện kết nối giao thông, thu hút sử dụng giao thông công cộng; quy định định về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị.

Đặc biệt, nghị quyết cũng cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu, gầm đường trên cao cho các hoạt động phục vụ nhu cầu công cộng (văn hóa, thể thao); yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, an ninh trật tự và bảo đảm phòng chống cháy, nổ trong quá trình sử dụng.

Gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, trước đây được dùng làm bãi trông phương tiện giao thông

Lo ngại biến tướng

Theo UBND TP. Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có các công trình cầu vượt, đường trên cao trong đô thị tạo các không gian trống bên dưới với diện tích đáng kể. Diện tích này tiếp tục tăng thêm khi thành phố đầu tư hoàn thiện các đường vành đai.

Trong khi đó, quỹ đất bố trí cho các nhu cầu công cộng (văn hóa, thể thao) hiện rất thiếu và ngày càng khó bố trí. Thực tế này không chỉ gặp ở Hà Nội mà ngay cả nhiều thành phố, thủ đô lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, nhiều thành phố trên thế giới đã cho phép sử dụng tạm thời gầm cầu, gầm đường trên cao cho các hoạt động phục vụ nhu cầu công cộng (văn hóa, thể thao).

Do vậy, để hài hòa các nhu cầu và tối ưu các nguồn lực trong đó có không gian trống dưới gầm cầu, gầm đường trên cao, UBND thành phố đưa nội dung này vào nghị quyết. Từ đó, làm cơ sở để UBND thành phố có quy định cụ thể trên nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình, an ninh trật tự.

Đánh giá đề xuất của UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Văn Kiên, Giảng viên ĐH Kiến trúc Hà Nội cho rằng, thành phố cần phải xem xét kỹ.

Theo ông Kiên, mới đây Hà Nội đã xảy ra vụ cháy tại điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Tuy không có thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến kết cầu của cầu. Trong khi đó, nếu sử dụng gầm cầu vượt, gầm đường trên cao để tổ chức hoạt động công cộng thì công tác phòng cháy chữa cháy có được đảm bảo không. Hơn nữa, khi xảy xảy ra sự cố, thì ai chịu trách nhiệm?

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, Hà Nội có rất nhiều điểm có thể tổ chức sự kiện công cộng và hiện vẫn chưa khai thác hết công suất. Ví như, các tuyến phố đi bộ, công viên, hoặc các trung tâm tổ chức sự kiện của thành phố... Trong khi thành phố chưa khai thác hết công suất của những công trình đã có, thì thêm nơi tổ chức sự kiện công cộng ở gầm cầu để làm gì?

"Nếu được cấp phép, liệu gầm cầu, gầm đường trên cao có bị biến tướng để sử dụng sai mục đích, kinh doanh trái phép hoặc trông giữ phương tiện trái quy định hay không", luật sư Hùng đặt câu hỏi.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm, được tổ chức tháng 12/2025.