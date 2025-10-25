Hà Nội: Đề xuất chi 763 tỷ đồng/năm hỗ trợ lực lượng dân quân

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn (tổ) đội trưởng dân quân tự vệ bằng 1 lần mức lương cơ sở; mức trợ cấp của dân quân khi được huy động, điều động làm nhiệm vụ là 435.000đ/người/ngày. Dự kiến, kinh phí chi hỗ trợ lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố khoảng 763 tỷ đồng/năm.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, ngày 23/9/2021 HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND về bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố (Nghị quyết 61).

Theo Nghị quyết 61, mức hỗ trợ ngày công lao động cho các thành phần dân quân (trừ dân quân thường trực) thực hiện nhiệm vụ là 250.000 đồng/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm là 74.500đ/người/ngày.

Cũng theo Nghị quyết 61, mức hỗ trợ ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực được huy động thực hiện nhiệm vụ là 149.000 đ/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động tăng thêm là 74.500đ/người/ngày.

Hiện nay, phần lớn quân số dân quân tự vệ trong biên chế là lao động chính, trụ cột gia đình. Mức hỗ trợ cho họ khi được điều động làm nhiệm vụ của thành phố tuy cao hơn so với quy định của Luật Dân quân tự vệ nhưng thực sự chưa tương xứng với điều kiện kinh tế - xã hội và thu nhập bình quân thực tế của người lao động ở Thủ đô.

Do đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn (tổ) đội trưởng dân quân tự vệ bằng 2.340.000 đồng (tương đương 1 lần mức lương cơ sở).

UBND thành phố cũng đề xuất mức trợ cấp của dân quân khi được huy động, điều động làm nhiệm vụ là 435.000đ/người/ngày; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ, mức trợ cấp tăng thêm bằng 50%.

Trường hợp dân quân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng chống dịch bệnh nguy hiểm; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy... theo quyết định của Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự địa phương cấp xã trở lên, mức trợ cấp tăng thêm 50%/ngày.

Dự kiến, kinh phí bảo đảm chi trả ngày công lao động cho lực lượng dân quân khoảng 763 tỷ đồng/năm.