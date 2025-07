Hà Nội: 2 tuyến đê bị nứt, lún sau bão số 3

TPO - Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội có 2 sự cố về đê điều với tổng chiều dài nứt, lún lên tới 631m, có đoạn lún sâu 8cm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Liên quan đến thiệt hại do bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố (Ban chỉ huy) cho biết: Đến ngày 23/7, thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người do dông, bão. Tuy nhiên, mưa bão đã gây ra hai sự cố về đê điều tại xã Đa Phúc (đê hữu Cầu) và xã Phúc Lộc (đê hữu Hồng). Tổng chiều dài nứt lún lên tới 631m, có đoạn lún sâu 8cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, mưa bão đã làm 228 cây xanh bị đổ và gãy cành, 407 sự cố hệ thống chiếu sáng công cộng, 43 sự cố giao thông. Bên cạnh đó, mưa dông làm tốc mái 13 công trình ở xã Trần Phú và xã Tây Phương, hư hỏng trường học tại xã Xuân Mai, ngập úng 23ha cây trồng tại xã Hòa Phú và 0,72ha lúa mới cấy tại xã Ứng Thiên bị ảnh hưởng. Một số tuyến bờ sông tại Chuyên Mỹ, Châu Can có nguy cơ sạt lở, cần gia cố sớm.

Một điểm sụt lún trên tuyến đê hữu Cầu thuộc địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội.

Để chủ động ứng phó với mọi thiên tai, Ban chỉ huy yêu cầu UBND các xã, phường, sở, ban, ngành thành phố cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, các xã, phường cần rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai. Đặc biệt đối với các địa phương ven đê, cần thường xuyên thông tin tình hình mực nước sông, ảnh hưởng từ xả lũ hồ chứa đến người dân.

Ban chỉ huy cũng yêu cầu các xã, phường có đê cần tổ chức trực ban, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố, nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công dang dở. Việc rà soát, bổ sung phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu cần bám sát tình hình thực tế, sẵn sàng kích hoạt khi mưa lũ lên cao.