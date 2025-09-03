Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

GS.TS Lê Quân làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Hà Linh
TPO - Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm GS.TS Lê Quân (51 tuổi), Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, từ ngày 3/9.

Ông Lê Quân, sinh năm 1974, quê ở Quảng Ngãi (cũ). Ông có trình độ cao cấp chính trị, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp), được phong giáo sư năm 2017.

q.jpg
GS.TS Lê Quân, tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước khi làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân từng giữ nhiều chức vụ như: Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Đại học Thương Mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc ĐHQG Hà Nội); Trưởng Ban tổ chức cán bộ ĐHQG Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHQG Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 6/2021 đến nay, ông Lê Quân giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được biết, trong hơn 4 năm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân đã chỉ đạo, giải quyết nhiều vấn đề liên quan: tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn các đầu mối đồng thời thành lập các đơn vị mới như Trường Đại học Luật, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Bệnh viện Đại học Y Dược; khởi xướng các viện nghiên cứu công nghệ mũi nhọn…

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng ngày, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Như vậy, đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng là ông Nguyễn Kim Sơn và các Thứ trưởng gồm: Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Kim Chi, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.

Hà Linh
