Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 3/9 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính - được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: PV.

Quyết định của Thủ tướng cũng bổ nhiệm một số cán bộ kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, gồm: Ông Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam; ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/9.