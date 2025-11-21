Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Glam Beautique: Điểm đến 'all-in-one' cho vẻ đẹp và sức khỏe người Việt

P.V

Chuỗi cửa hàng Glam Beautique mang đến lựa chọn chăm sóc sắc đẹp - sức khỏe toàn diện và uy tín cho người tiêu dùng Việt.

image001-5553.png

Glam Beautique, chuỗi cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp của Tập đoàn AEON Nhật Bản, là điểm đến "all - in - one" lý tưởng cho người Việt. Thương hiệu này mang lại sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ kiểm tra sức khỏe hiện đại, đảm bảo lựa chọn an toàn, uy tín và đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Trải nghiệm mua sắm “all-in-one” tiện lợi

Cửa hàng cung cấp đầy đủ mọi sản phẩm cần thiết, bao gồm sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm, và các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe từ bên trong. Hơn nữa, trải nghiệm dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ bản ngay tại cửa hàng giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về tình trạng cơ thể, từ đó dễ dàng kết hợp chăm sóc sắc đẹp bên ngoài với việc theo dõi sức khỏe tổng thể một cách hiệu quả.

image003-copy.jpg

Đa dạng thương hiệu làm đẹp quốc tế

Ngay khi bước vào không gian Glam Beautique, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy đa dạng sản phẩm từ các thương hiệu quốc tế quen thuộc như Shiseido, Elixir, Whoo, Sulwhasoo, Narciso, Anessa, DHC, Rohto…. cùng các dòng sản phẩm độc quyền của TopValu, Copernica, Glamatical. Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách của khách hàng, đồng thời đảm bảo được phân phối chính hãng, minh bạch nguồn gốc và có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng.

image005-copy-570.jpg

Giải pháp làm đẹp lành tính

Nếu ưu tiên làm đẹp lành tính và theo đuổi lối sống xanh thì khu vực Natural & Organic tại Glam Beautique là một lựa chọn lý tưởng. Nơi đây có mặt các thương hiệu uy tín như Marchevon, Yves Rocher, The Body Shop, Torriden, Garnier... giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm chăm sóc da an toàn.

image007-copy.jpg

Glam Beautique còn mở rộng danh mục sang các giải pháp nuôi dưỡng từ bên trong như viên uống bổ sung, bột rau xanh và các sản phẩm sức khỏe thiết yếu hằng ngày.

Dịch vụ kiểm tra sức khỏe hiện đại

image009-copy.jpg

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, Glam Beautique còn đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Khách hàng được soi da và kiểm tra các chỉ số cơ thể bằng công nghệ tiên tiến, sau đó nhận tư vấn 1:1 miễn phí từ đội ngũ chuyên viên. Dịch vụ này giúp mỗi người hiểu rõ nhu cầu cá nhân và xây dựng lộ trình chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp phù hợp, an toàn và hiệu quả.

Glam Beautique là chuỗi cửa hàng bán lẻ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe thuộc Tập đoàn AEON Nhật Bản, mang triết lý làm đẹp bền vững lấy cảm hứng từ bí quyết trẻ trung vượt thời gian của phụ nữ Nhật.

Tại Việt Nam, Glam Beautique cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu cao cấp quốc tế và dòng sản phẩm độc quyền TopValu cùng dịch vụ soi da - tư vấn miễn phí, giúp khách hàng trải nghiệm giải pháp làm đẹp cao cấp ngay tại cửa hàng.

P.V
#làm đẹp #sức khỏe #Glam Beautique #AEON #sản phẩm quốc tế #kiểm tra sức khỏe #thương hiệu

