Glam Beautique: Điểm đến 'all-in-one' cho vẻ đẹp và sức khỏe người Việt

Chuỗi cửa hàng Glam Beautique mang đến lựa chọn chăm sóc sắc đẹp - sức khỏe toàn diện và uy tín cho người tiêu dùng Việt.

Glam Beautique, chuỗi cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp của Tập đoàn AEON Nhật Bản, là điểm đến "all - in - one" lý tưởng cho người Việt. Thương hiệu này mang lại sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ kiểm tra sức khỏe hiện đại, đảm bảo lựa chọn an toàn, uy tín và đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc bản thân mỗi ngày.

Trải nghiệm mua sắm “all-in-one” tiện lợi

Cửa hàng cung cấp đầy đủ mọi sản phẩm cần thiết, bao gồm sản phẩm dưỡng da, mỹ phẩm, và các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe từ bên trong. Hơn nữa, trải nghiệm dịch vụ kiểm tra sức khỏe cơ bản ngay tại cửa hàng giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về tình trạng cơ thể, từ đó dễ dàng kết hợp chăm sóc sắc đẹp bên ngoài với việc theo dõi sức khỏe tổng thể một cách hiệu quả.

Đa dạng thương hiệu làm đẹp quốc tế

Ngay khi bước vào không gian Glam Beautique, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy đa dạng sản phẩm từ các thương hiệu quốc tế quen thuộc như Shiseido, Elixir, Whoo, Sulwhasoo, Narciso, Anessa, DHC, Rohto…. cùng các dòng sản phẩm độc quyền của TopValu, Copernica, Glamatical. Danh mục sản phẩm phong phú đáp ứng mọi nhu cầu và ngân sách của khách hàng, đồng thời đảm bảo được phân phối chính hãng, minh bạch nguồn gốc và có đầy đủ giấy tờ kiểm định chất lượng.

Giải pháp làm đẹp lành tính

Nếu ưu tiên làm đẹp lành tính và theo đuổi lối sống xanh thì khu vực Natural & Organic tại Glam Beautique là một lựa chọn lý tưởng. Nơi đây có mặt các thương hiệu uy tín như Marchevon, Yves Rocher, The Body Shop, Torriden, Garnier... giúp khách hàng dễ dàng tìm được sản phẩm chăm sóc da an toàn.

Glam Beautique còn mở rộng danh mục sang các giải pháp nuôi dưỡng từ bên trong như viên uống bổ sung, bột rau xanh và các sản phẩm sức khỏe thiết yếu hằng ngày.

Dịch vụ kiểm tra sức khỏe hiện đại

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, Glam Beautique còn đầu tư vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Khách hàng được soi da và kiểm tra các chỉ số cơ thể bằng công nghệ tiên tiến, sau đó nhận tư vấn 1:1 miễn phí từ đội ngũ chuyên viên. Dịch vụ này giúp mỗi người hiểu rõ nhu cầu cá nhân và xây dựng lộ trình chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp phù hợp, an toàn và hiệu quả.