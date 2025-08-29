Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Giới trẻ Hải Phòng thích thú check-in cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), TP Hải Phòng trang trí cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang... Nhiều bạn trẻ, các em thiếu nhi xúng xính áo váy, thích thú tới check-in, chụp ảnh lưu niệm.

tp-quoc-khanh-29-1.jpg
tp-quoc-khanh-29-2.jpg
tp-quoc-khanh-29-21.png
Những ngày cuối tháng 8, nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng, trụ sở cơ quan, trường học, công viên được trang hoàng cờ hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
tp-quoc-khanh-29-25.jpg
tp-quoc-khanh-29-24.jpg
tp-quoc-khanh-29-26.jpg
Trường học các cấp tại Hải Phòng trang trí cờ đỏ sao vàng tạo không gian rực rỡ, vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò cùng check-in, đồng thời tuyên truyền về truyền thống lịch sử của đất nước.
tp-quoc-khanh-29-6.jpg
tp-quoc-khanh-29-8.jpg
tp-quoc-khanh-29-10.jpg
Cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng và các trường tại phường Hải Dương (Hải Phòng) trang trí lớp học, mặc áo đỏ sao vàng.
tp-quoc-khanh-29-11.jpg
tp-quoc-khanh-29-4.jpg
Nhiều em nhỏ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với những khẩu hiệu được trang trí cầu kỳ dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
tp-quoc-khanh-29-18.jpg
tp-quoc-khanh-29-17.jpg
tp-quoc-khanh-29-28.jpg
Nhiều cán bộ đoàn, học sinh trung học các trường ở Hải Phòng cũng tranh thủ mặc áo dài, đồng phục chụp ảnh lưu niệm. Dịp này, thầy cô các trường cũng tổ chức tuyên truyền, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của thế hệ ông cha trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ cho các em nhỏ.
tp-quoc-khanh-29-16.jpg
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng nhân ngày vui của đất nước đã dẫn con em đến bảo tàng vui chơi, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
tp-quoc-khanh-29-31.jpg
tp-quoc-khanh-29-15.jpg
tp-quoc-khanh-29-29.jpg

Các bạn trẻ, thiếu nhi thích thú mặc áo dài chụp ảnh với cờ hoa rực rỡ, khu vực check-in trong sân trường, bảo tàng tại phường Hải Dương (TP Hải Phòng).

tp-quoc-khanh-29-12.jpg
tp-quoc-khanh-29-30.jpg

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, TP Hải Phòng tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng như: trang trí cổ động trực quan, đèn trang trí trên các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trước trong và sau ngày kỷ niệm; các sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ người dân và du khách.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Quốc khánh 2/9 #tuổi trẻ #giới trẻ #cờ đỏ sao vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục