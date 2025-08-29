Giới trẻ Hải Phòng thích thú check-in cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), TP Hải Phòng trang trí cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang... Nhiều bạn trẻ, các em thiếu nhi xúng xính áo váy, thích thú tới check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Những ngày cuối tháng 8, nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng, trụ sở cơ quan, trường học, công viên được trang hoàng cờ hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Trường học các cấp tại Hải Phòng trang trí cờ đỏ sao vàng tạo không gian rực rỡ, vui tươi, phấn khởi cho thầy và trò cùng check-in, đồng thời tuyên truyền về truyền thống lịch sử của đất nước.

Cô và trò Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng và các trường tại phường Hải Dương (Hải Phòng) trang trí lớp học, mặc áo đỏ sao vàng.

Nhiều em nhỏ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với những khẩu hiệu được trang trí cầu kỳ dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhiều cán bộ đoàn, học sinh trung học các trường ở Hải Phòng cũng tranh thủ mặc áo dài, đồng phục chụp ảnh lưu niệm. Dịp này, thầy cô các trường cũng tổ chức tuyên truyền, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của thế hệ ông cha trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng nhân ngày vui của đất nước đã dẫn con em đến bảo tàng vui chơi, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Các bạn trẻ, thiếu nhi thích thú mặc áo dài chụp ảnh với cờ hoa rực rỡ, khu vực check-in trong sân trường, bảo tàng tại phường Hải Dương (TP Hải Phòng).

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, TP Hải Phòng tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng như: trang trí cổ động trực quan, đèn trang trí trên các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền trước trong và sau ngày kỷ niệm; các sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ người dân và du khách.