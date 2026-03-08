Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Giới trẻ Hà Nội rộ mốt tự pha chế nước hoa độc bản

Trọng Tài

TPO - Thay vì mua sẵn, giới trẻ hiện nay thích tự tay nhào nặn nên mùi hương mang dấu ấn cá nhân. Xu hướng pha chế nước hoa thủ công đang trở thành điểm đến mới lạ cho những người yêu thích sự sáng tạo và trải nghiệm khác biệt.

Trải nghiệm làm nước hoa độc bản
1jhnb0152-5rpsb2.jpg
Trải nghiệm tự tay pha chế nước hoa đang trở thành hoạt động được nhiều bạn trẻ ở Hà Nội yêu thích. Dưới sự hướng dẫn từng bước, người tham gia có thể lựa chọn các tầng hương theo sở thích và tự mình tạo nên một mùi hương mang dấu ấn riêng.
b5768b02edc731f1b14e711920240e38.jpg
Quá trình thử – ngửi – điều chỉnh từng chút một khiến trải nghiệm trở nên thú vị, như đang khám phá cá tính của chính mình qua mùi hương.
tai-6017.jpg
Chính sự mới lạ và tính cá nhân hóa này đã khiến hoạt động tự pha chế nước hoa trở thành trải nghiệm được nhiều bạn trẻ yêu thích trong thời gian gần đây.
tai-6149.jpg
tai-6138.jpg
tai-6128.jpg
Lần đầu được hướng dẫn và tham gia trải nghiệm tự pha chế nước hoa, Vân Anh cảm thấy vui mừng và phấn khích khi có thể tự tạo ra mùi hương độc lạ cho bản thân mình. "Thiết kế nước hoa là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học trong việc pha trộn hương liệu. Đây là quá trình sáng tạo mùi hương thông qua việc phối hợp các nguyên liệu tự nhiên và tổng hợp theo cấu trúc ba tầng gồm hương đầu, hương giữa và hương cuối, nhằm tạo nên một mùi hương mới hài hòa và có chiều sâu".
tai-6169.jpg
tai-6177.jpg
tai-6145.jpg
"Pha chế nước hoa không đơn thuần là trộn các mùi hương lại với nhau. Đó là một quá trình tinh tế, đòi hỏi sự am hiểu về từng loại hương liệu cũng như khả năng phối hợp chúng sao cho hài hòa", sản phẩm sau khi được pha trộn sẽ được đóng chai hoàn thiện có giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng tùy nguyên liệu và cách pha chế" - Vân Anh chia sẻ.
tai-6249.jpg
tai-6191.jpg
tai-6164.jpg
Từ những nguyên liệu thiên nhiên như hoa cỏ, thảo mộc đến các loại gỗ thơm, mỗi mùi hương được lựa chọn và kết hợp cẩn thận để tạo nên một tổng thể hương thơm vừa tinh tế vừa mang nét độc đáo riêng.
tai-6004.jpg
Tự thiết kế và chọn mùi hương theo sở thích cá nhân, pha chế nước hoa handmade đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ ở Hà Nội thích thú trải nghiệm thời gian qua.
Trọng Tài
#nước hoa #trải nghiệm #giới trẻ #tự pha chế #hương thơm #cá nhân hóa #pha chế nước hoa handmade #trải nghiệm tự pha chế nước hoa #tự làm nước hoa độc bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục