Giới trẻ Hà Nội rộ mốt tự pha chế nước hoa độc bản

TPO - Thay vì mua sẵn, giới trẻ hiện nay thích tự tay nhào nặn nên mùi hương mang dấu ấn cá nhân. Xu hướng pha chế nước hoa thủ công đang trở thành điểm đến mới lạ cho những người yêu thích sự sáng tạo và trải nghiệm khác biệt.
Lần đầu được hướng dẫn và tham gia trải nghiệm tự pha chế nước hoa, Vân Anh cảm thấy vui mừng và phấn khích khi có thể tự tạo ra mùi hương độc lạ cho bản thân mình. "Thiết kế nước hoa là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học trong việc pha trộn hương liệu. Đây là quá trình sáng tạo mùi hương thông qua việc phối hợp các nguyên liệu tự nhiên và tổng hợp theo cấu trúc ba tầng gồm hương đầu, hương giữa và hương cuối, nhằm tạo nên một mùi hương mới hài hòa và có chiều sâu".
"Pha chế nước hoa không đơn thuần là trộn các mùi hương lại với nhau. Đó là một quá trình tinh tế, đòi hỏi sự am hiểu về từng loại hương liệu cũng như khả năng phối hợp chúng sao cho hài hòa", sản phẩm sau khi được pha trộn sẽ được đóng chai hoàn thiện có giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng tùy nguyên liệu và cách pha chế" - Vân Anh chia sẻ.
Từ những nguyên liệu thiên nhiên như hoa cỏ, thảo mộc đến các loại gỗ thơm, mỗi mùi hương được lựa chọn và kết hợp cẩn thận để tạo nên một tổng thể hương thơm vừa tinh tế vừa mang nét độc đáo riêng.