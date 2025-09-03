Giới trẻ cùng hòa ca niềm 'Tự hào Việt Nam'

TPO - Tối 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội SVVN phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả.

Đêm nhạc Tự hào Việt Nam là một sự kiện nghệ thuật văn hóa đặc biệt, quy tụ hàng vạn khán giả và dàn nghệ sĩ trải dài nhiều thế hệ. Không chỉ là một buổi biểu diễn, đây còn là khoảnh khắc hội tụ nơi âm nhạc cất lên tiếng nói của dân tộc, vang vọng từ lịch sử đến hiện tại, từ truyền thống đến khát vọng tương lai.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chương trình được dàn dựng công phu với hai phần: Phần Lễ trang nghiêm, thiêng liêng và Phần Hội đầy cảm xúc với ba chương nghệ thuật: “Trang lịch sử hào hùng”, “Vẻ vang tiếp nối” và “Âm vang Việt Nam”. Mỗi chương là một lát cắt trong dòng chảy lịch sử, để khán giả được dẫn dắt từ ký ức oai hùng của cha ông đến niềm tự hào của hôm nay và khát vọng vươn tầm mai sau.

Trên sân khấu, dàn nghệ sĩ đình đám đã cùng nhau tạo nên một “dàn nhạc của Tổ quốc” với đủ cung bậc cảm xúc từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSND Bạch Tuyết đến những ngôi sao đương đại như Phương Thanh, Mỹ Linh, Tùng Dương, và lớp nghệ sĩ trẻ Đông Nhi - Ông Cao Thắng cùng bé Winnie, Trúc Nhân, Isaac, Suboi, Phương Mỹ Chi, Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Muội, Haley. Đặc biệt, DTAP - bộ ba nhạc sĩ trẻ chính là linh hồn âm nhạc xuyên suốt hành trình, khéo léo kết nối truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu đêm nhạc Tự hào Việt Nam.

Đông đảo bạn trẻ hòa chung không khí đêm nhạc.

Một hành trình, muôn triệu con tim

Khi đêm nhạc tại Hà Nội khép lại, cũng là lúc chuyến xe xuyên Việt “Tự hào Việt Nam” chính thức hoàn thành sứ mệnh của mình trong ánh đèn, tiếng nhạc và pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội thế nhưng dư âm của nó sẽ còn ở lại.

Suốt gần một tháng trời băng qua hàng nghìn cây số, từ Nam ra Bắc, chuyến xe đã trở thành nhịp cầu nối những miền đất, mang theo âm nhạc và tinh thần dân tộc đến với hàng trăm nghìn khán giả.

Khởi động từ TPHCM ngày 19/8, hành trình Tự hào Việt Nam không đơn thuần là một chuỗi đêm nhạc. Đó là hành trình ký ức và khát vọng đi dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, ghé thăm các di tích lịch sử, gặp gỡ nhân chứng sống, tri ân những con người đã hiến dâng cả đời cho đất nước. Ở mỗi điểm dừng, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai, để niềm tự hào dân tộc lan tỏa đến từng trái tim Việt.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc hòa chung không khí của ngày kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, hành trình Tự hào Việt Nam đã tái hiện tinh thần mang âm nhạc đến với cộng đồng theo phong cách đương đại và gần gũi hơn. Mỗi đêm nhạc còn được khoác lên sắc màu mới mẻ, trẻ trung với sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ, để khẳng định rằng tình yêu Tổ quốc luôn sống động, bền bỉ và truyền cảm hứng qua từng thế hệ.

Xuyên suốt hành trình, các nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên được “chạm” vào lịch sử từ những câu chuyện thời hoa lửa ở Bến tàu không số Vũng Rô, những bữa cơm ấm áp bên những Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Đà Nẵng, Phú Thọ, dừng chân tìm hiểu tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Đà Nẵng... Mỗi điểm dừng chân, các thành viên có thêm bài học trực quan về lòng biết ơn và niềm tự hào với những giá trị văn hóa cùng niềm kiêu hãnh bất tận của dân tộc.

Sự thành công của hành trình không chỉ được đo bằng những cảm xúc, mà còn được minh chứng bằng những con số ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của Chiến dịch "Tự hào Việt Nam".

MV ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - ca khúc chính thức của Chiến dịch Tự hào Việt Nam và các bài hát trong Album Made in Viet Nam đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Thống kê trên nền tảng TikTok đã có 185.832 bài đăng với 4,6 tỷ lượt xem, trên nền tảng Facebook có 355.842 bài đăng ước tính 5 tỷ lượt xem gắn hashtag #TuhaoVietNam hưởng ứng.