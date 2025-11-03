Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang động cơ ô tô

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (sinh năm 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/10, tổ công tác phối hợp gồm các lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái phát hiện, bắt quả tang Trần Mạnh Tưởng khi đang điều khiển ô tô Honda CR-V biển kiểm soát 30F-299.48 vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

14296.jpg
14297.jpg
Đối tượng Trần Mạnh Tưởng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng chia ma túy thành 7 gói nhỏ, giấu kín trong khoang máy, dưới nắp capo của xe. Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau, tổ công tác còn thu giữ thêm 0,1 gram ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Kết quả cân xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là 675,97 gram, tương đương gần 2 bánh heroin.

14295.jpg
Lực lượng công an lấy lời khai của đối tượng Trần Mạnh Tưởng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt
#Chống buôn bán ma túy #Phòng chống tội phạm ma túy #Khởi tố đối tượng buôn ma túy #Phát hiện và bắt giữ ma túy #Vận chuyển ma túy qua phương tiện ô tô #Hành vi che giấu ma túy #Chuyên án ma túy Lào Cai #Xử lý tội phạm ma túy theo pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục