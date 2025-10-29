Bắt nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Lào Cai

TPO - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiệu trưởng và kế toán Trường Mầm non An Bình (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) liên quan vụ việc yêu cầu giáo viên hoàn trả tiền dạy thêm giờ mà báo chí đã phản ánh.

Cụ thể, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Doãn Thị Lệ Xuân (SN 1984), Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình (xã Đông Cuông) và Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984), kế toán của trường, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng Nguyễn Ngọc Hà bàn bạc, lập và hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế, nhằm rút khoản tiền chênh lệch để chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 580 triệu đồng.

Đối tượng Doãn Thị Lệ Xuân. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng trên theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025). Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn và được tổ chức thi hành đúng quy định. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, một số giáo viên Trường Mầm non An Bình phản ánh, trong nhiều tháng liền, sau khi nhận tiền dạy thêm giờ từ Kho bạc Nhà nước, họ buộc phải chuyển khoản toàn bộ số tiền này cho thủ quỹ của nhà trường.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, giáo viên Trường Mầm non An Bình (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) phản ánh nhà trường thu lại toàn bộ tiền dạy thêm giờ hàng tháng của giáo viên từ năm 2023 đến nay, để nhà trường sử dụng vào mục đích khác; đồng thời, phản ánh việc phụ huynh tố phải đóng 500.000 đồng/trẻ để mua đồ dùng bán trú, nhưng thực tế nhà trường tận dụng lại đồ cũ từ năm học trước và dùng hàng từ thiện, còn chi mua rất ít.

“Từ năm 2023 đến nay, toàn bộ giáo viên của trường đều phải chuyển trả lại tiền dạy thêm giờ cho thủ quỹ theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Mỗi người khoảng 30 triệu đồng trong gần 3 năm,” một giáo viên chia sẻ và cho biết nhà trường giải thích việc thu lại để “trả nợ”.

Ngày 27/10, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc Trường Mầm non An Bình thu lại tiền dạy thêm giờ của giáo viên và các khoản thu khác. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND xã Đông Cuông tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả trước ngày 30/10.