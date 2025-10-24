Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt ‘mắt xích’ quan trọng trong đường dây vận chuyển heroin từ nước ngoài về Việt Nam

Thu Hiền
TPO - Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Chiều 24/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 6 năm lẩn trốn tại Lào.

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 18 bánh heroin được phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh cũ.

images2051176-2.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết được dẫn giải từ Lào về Nghệ An

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên tuyến đại lộ Lê Nin (phường Vinh Phú) tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô bán tải mang BKS 37C-31571. Trên xe có Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Trong lúc dừng kiểm tra, bất ngờ đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một va li màu hồng chứa 18 bánh heroin, tổng khối lượng 6408,71 gam.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Quyết về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

images2051179-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết tại cơ quan Công an

Quá trình đấu tranh, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ dưới vỏ bọc của một người khác để sinh sống và làm việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22/10/2025, tại bản Đống Na Xốk, huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và đơn vị chức năng Lào bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết và áp giải an toàn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

images2051181-3.jpg
Công an lấy lời khai Nguyễn Ngọc Quyết

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
