Bộ đội Biên phòng bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Đối tượng Tòng Văn Quí cùng tang vật 10 bánh heroin.

Hồi 14 giờ, ngày 11/8, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ đội Biên phòng) và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đồng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả đối tượng Tòng Văn Quí (NS 1987; trú tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” trên địa bàn biên giới.

Tang vật thu giữ gồm: 10 bánh heroine, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động. Được biết, đối tượng Quí đã có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng phối hợp đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.