Giao thông hỗn loạn tại nút giao vùng ven TP.HCM

TPO - Dù không phải giờ cao điểm nhưng đường Dân Công Hỏa Tuyến (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM) thường xuyên ùn tắc, ken đặc xe cộ. Nút giao nhỏ hẹp bị hàng quán lấn chiếm khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.

Trưa 18/10, có mặt tại tuyến đường Dân Công Hỏa Tuyến , phóng viên tận mắt chứng kiến nhiều hàng quán, sạp hàng, xe đẩy, biển hiệu lấn sát ra tận mép đường, thậm chí lấn hẳn xuống lòng đường. Những chiếc xe lớn vẫn nối đuôi nhau, tạo áp lực lên con đường chỉ rộng chưa tới 7 mét. Tiếng còi, tiếng rao hàng và khói bụi hòa vào nhau, khiến khung cảnh càng thêm hỗn độn.

Nút giao Dân Công Hỏa Tuyến- Rạch Cầu Suối ghi nhận lúc 12h ngày 18/10.

Theo ghi nhận, tuyến đường này chỉ rộng chừng 6–7m nhưng hàng ngày lại biến thành “chợ di động”. Dù chợ Nữ Dân Công chỉ cách vài trăm mét, nhiều người vẫn chọn bán hàng ngay trên vỉa hè.

Một em học sinh vất vả len giữa dòng phương tiện.

Xe tải, xe máy thì luồn lách giữa dòng người, tạo nên nguy cơ tai nạn thường trực. Với những con đường nhỏ, hẹp như Dân Công Hỏa Tuyến, chỉ cần một xe dừng lại mua hàng, một chiếc ba gác đậu giao đồ là lập tức để lại tình trạng phương tiện ùn ứ kéo dài, thậm chí tê liệt.

Tình trạng kẹt xe xuất hiện rõ nhất ở các điểm xung đột giao thông dẫn vào các đường nhánh, hẻm nhỏ... “Đi bộ ở đây mà không né kịp là bị quẹt liền. Xe tải, xe máy, xe ba gác chạy lẫn lộn, có hôm tôi thấy một cô té vì bị húc gương chiếu hậu,” bà bảy Hồng (62 tuổi, người dân địa phương) nói.

Nhiều hộ kinh doanh cho rằng “chỉ bày ra chút xíu thôi” không ảnh hưởng gì, nhưng khi tất cả đều “bày ra chút xíu”, con đường chẳng còn chỗ để thở.

Người đi xe máy còn phải vất vả tránh né hàng quán, đồng nghĩa với việc lối đi cho người đi bộ đã bị chiếm dụng.

Người đi bộ trở thành “người lạ” trên chính vỉa hè vốn dành cho họ. Cảnh xe tải nặng chen vào đường nhỏ bất chấp biển cấm, xe máy leo lên vỉa hè để né dòng phương tiện đang kẹt cứng, hay người đi bộ co mình nép sát tường nhà, tất cả tạo nên một bức tranh giao thông hỗn loạn.

Biển cấm xe tải trên 10 tấn, biển giới hạn giờ lưu thông đều có, nhưng dường như không mấy tác dụng.

Hai em học sinh phải leo vỉa hè cho kịp giờ đến trường.

Nút giao Dân Công Hỏa Tuyến không chỉ là một điểm nóng của xã Vĩnh Lộc, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của bài toán đô thị TP HCM: khi vỉa hè bị chiếm dụng, lòng đường bị thu hẹp, trật tự giao thông sẽ mãi chỉ tồn tại trên giấy.

Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh lập lại trật tự đô thị, những hình ảnh như ở đường Dân Công Hỏa Tuyến cho thấy nỗ lực của chính quyền sẽ khó đạt kết quả bền vững nếu không có giải pháp dung hòa giữa quản lý và sinh kế.