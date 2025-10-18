Giao thông hỗn loạn tại nút giao vùng ven TP.HCM

Trưa 18/10, có mặt tại tuyến đường Dân Công Hỏa Tuyến , phóng viên tận mắt chứng kiến nhiều hàng quán, sạp hàng, xe đẩy, biển hiệu lấn sát ra tận mép đường, thậm chí lấn hẳn xuống lòng đường. Những chiếc xe lớn vẫn nối đuôi nhau, tạo áp lực lên con đường chỉ rộng chưa tới 7 mét. Tiếng còi, tiếng rao hàng và khói bụi hòa vào nhau, khiến khung cảnh càng thêm hỗn độn.
Theo ghi nhận, tuyến đường này chỉ rộng chừng 6–7m nhưng hàng ngày lại biến thành “chợ di động”. Dù chợ Nữ Dân Công chỉ cách vài trăm mét, nhiều người vẫn chọn bán hàng ngay trên vỉa hè.
Xe tải, xe máy thì luồn lách giữa dòng người, tạo nên nguy cơ tai nạn thường trực. Với những con đường nhỏ, hẹp như Dân Công Hỏa Tuyến, chỉ cần một xe dừng lại mua hàng, một chiếc ba gác đậu giao đồ là lập tức để lại tình trạng phương tiện ùn ứ kéo dài, thậm chí tê liệt.
Tình trạng kẹt xe xuất hiện rõ nhất ở các điểm xung đột giao thông dẫn vào các đường nhánh, hẻm nhỏ... “Đi bộ ở đây mà không né kịp là bị quẹt liền. Xe tải, xe máy, xe ba gác chạy lẫn lộn, có hôm tôi thấy một cô té vì bị húc gương chiếu hậu,” bà bảy Hồng (62 tuổi, người dân địa phương) nói.
Nhiều hộ kinh doanh cho rằng “chỉ bày ra chút xíu thôi” không ảnh hưởng gì, nhưng khi tất cả đều “bày ra chút xíu”, con đường chẳng còn chỗ để thở.
Nút giao Dân Công Hỏa Tuyến không chỉ là một điểm nóng của xã Vĩnh Lộc, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của bài toán đô thị TP HCM: khi vỉa hè bị chiếm dụng, lòng đường bị thu hẹp, trật tự giao thông sẽ mãi chỉ tồn tại trên giấy.
Trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh lập lại trật tự đô thị, những hình ảnh như ở đường Dân Công Hỏa Tuyến cho thấy nỗ lực của chính quyền sẽ khó đạt kết quả bền vững nếu không có giải pháp dung hòa giữa quản lý và sinh kế.
Hữu Huy