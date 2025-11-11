Giá vàng thế giới chạm đỉnh trước kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất

TPO - Giá vàng thế giới tăng vọt gần 3% trong phiên giao dịch ngày 11/11, đạt mức cao nhất trong hơn 2 tuần, sau khi loạt dữ liệu kinh tế kém khả quan từ Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 2,8% lên 4.111,39 USD/ounce vào sáng 11/11, sau khi có thời điểm chạm đỉnh kể từ ngày 24/10. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX cũng tăng tương ứng 2,8%, chốt phiên ở mức 4.122 USD/ounce.

Theo ông Peter Grant - Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, “những số liệu yếu kém trong tuần trước khiến thị trường nghiêng về khả năng Fed sẽ sớm hành động. Một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hoàn toàn có thể xảy ra”.

Dữ liệu mới nhất cho thấy kinh tế Mỹ đã mất việc làm trong tháng 10, đặc biệt ở các lĩnh vực chính phủ và bán lẻ. Đồng thời, niềm tin tiêu dùng cũng giảm mạnh trong đầu tháng 11 khi người dân lo ngại về triển vọng kinh tế và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá 64% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, và xác suất này tăng lên 77% vào tháng 1/2026.

Giới phân tích nhận định, vàng là tài sản không sinh lợi thường hưởng lợi khi lãi suất giảm và trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Ông Grant dự báo, giá vàng có thể dao động từ 4.200 - 4.300 USD/ounce vào cuối năm nay, và mức 5.000 USD/ounce trong quý I/2026 vẫn là mục tiêu khả thi.

Cùng với đà tăng của vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực: Bạc giao ngay tăng 4,5% lên 50,46 USD/ounce, bạch kim tăng 2,4% lên 1.582,50 USD/ounce, palladium tăng 3,1% lên 1.422,79 USD/ounce.