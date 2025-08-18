Giá vàng SJC xô đổ mọi kỷ lục

TPO - Chiều nay (18/8), giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới 125 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới.

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 125 triệu đồng/lượng. Đây là mốc lịch sử mới vừa được thiết lập. Trước đó, ngày 14/8, giá vàng miếng SJC tăng lên 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới (ảnh: Như Ý).

Hiện tại, các công ty kinh doanh vàng tăng giá mua vào khiến khoảng cách giá mua vào - bán ra thu hẹp còn 1 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này thấp nhất từ trước đến nay, trước đó là 3-5 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng đang ở mức cao kỷ lục nhưng các công ty kinh doanh vàng cho biết, lực bán vàng trên thị trường vẫn chưa xuất hiện. So với đầu tháng 8, giá vàng miếng SJC tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, nhiều nhà đầu tư đã có lãi.

Vàng nhẫn cũng tăng giá theo vàng miếng nhưng thấp hơn giá vàng miếng từ 4 - hơn 5 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đang tăng mạnh hơn giá vàng thế giới, dẫn đến chênh lệch giữa giá vàng ở 2 thị trường này lên hơn 18 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.351 USD/ounce, tăng 25 USD so với đầu giờ sáng. Giá vàng thế giới tương đương gần 107 triệu đồng/lượng.