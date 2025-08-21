Giá vàng neo cao, USD phá đỉnh

TPO - Sáng nay (20/8), giá vàng SJC neo ở mức cao gần 125 triệu đồng/lượng. Giá USD tại các ngân hàng tăng lên đỉnh mới, vượt mốc 26.500 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 123,8 - 124,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 124,8 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng thu hẹp khoảng cách giá mua vào - bán ra để "hút" vàng về. Thậm chí, có doanh nghiệp để mức chênh lệch này còn 500.000 đồng/lượng, thấp nhất từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng đứng im ở mức cao. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.345 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng, USD đang ở đỉnh cao.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.263 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm qua. Đây là mức cao nhất kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào đầu năm 2016.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng 7 đồng ở chiều mua và 9 đồng ở chiều bán, niêm yết ở mức 24.050-26.476 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được điều chỉnh lên mức cao kỷ lục, chính thức cán mốc 26.500 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD 26.110-26.500 đồng/USD (mua - bán), tăng 20 đồng so với sáng qua.

BIDV cũng tăng giá USD thêm 20 đồng, đẩy giá mua - bán lên mức 26.140-26.500 đồng/USD.

VietinBank đưa giá USD lên mức 26.151-26.511 đồng/USD, tăng 24 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.510 - 26.580 đồng/USD.