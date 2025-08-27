Gia Lai tăng cường công chức, viên chức về các xã, phường

TPO - Tỉnh Gia Lai tăng cường công chức, viên chức có trình độ về các xã, phường để hỗ trợ tổ chức chính quyền 2 cấp cũng như hoàn thiện phương án bố trí cán bộ lâu dài.

Đầu tháng 8, UBND xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh, đề xuất hỗ trợ nguồn nhân lực tại các vị trí việc làm cần thiết của địa phương.

Theo chính quyền xã, hiện tại, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã đã đủ số lượng công chức theo định hướng tạm thời về tổ chức bộ máy và biên chế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn nên xã Canh Vinh có khối lượng công việc phát sinh lớn, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường,... Trong khi một số công chức còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, và cũng chưa theo kịp công việc trong tình hình mới.

Còn tại xã đảo Nhơn Châu, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương cũng đang thiếu biên chế, trong khi cán bộ, công chức đang còn kiêm nhiệm nhiều việc.

“Thời gian qua, chúng tôi trên tinh thần vừa làm vừa tự bồi dưỡng, động viên nhau cố gắng vì công việc chung. Vừa qua, các sở cũng cử các tổ công tác về địa phương hỗ trợ”, ông Hưng chia sẻ.

Người dân đến làm thủ tục hành chính.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai có kế hoạch tăng cường công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách tại các địa phương để bảo đảm chính quyền cấp xã vận hành ổn định, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, tỉnh sẽ cử công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và công chức các xã, phường để tăng cường đến công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực như tài chính, xây dựng, công thương, nông nghiệp-môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao du lịch, nội vụ, giáo dục đào tạo, y tế, ngoại vụ, dân tộc tôn giáo, tư pháp, văn phòng.

Những công chức, viên chức được cử đến sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã, phường để đánh giá, nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình trên địa bàn cấp xã.

Bên cạnh đó, trực tiếp làm việc theo lĩnh vực công tác đang đảm nhận; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình. Đồng thời, xây dựng chương trình công tác, quy trình giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tăng cường.

Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng được nhân sự của địa phương am hiểu lĩnh vực để thay thế cho mình sau khi kết thúc thời hạn tăng cường.

Đợt tăng cường đầu tiên bắt đầu trong tháng 8, thời gian tăng cường từ 1 - 2 tuần/xã, phường, tuy nhiên thời gian có thể kéo dài hơn theo thực tế công việc.

Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả thực hiện và tình hình thực tiễn để đề xuất tiếp tục triển khai các đợt tiếp theo.