Hải Phòng tăng cường nhân lực cho cấp xã, phường trọng điểm

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, tăng cường nhân lực cho cấp xã, đặc biệt địa bàn phức tạp, thiếu nhân lực, khắc phục tình trạng "thừa thiếu" ở một số vị trí công tác quan trọng.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch về việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn nhằm đảm bảo tổ chức vận hành thông suốt, hiệu quả.

Kế hoạch được xây dựng và ban hành nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu công việc. Tăng cường nhân lực cho cấp xã, đặc biệt tại các địa bàn phức tạp, còn thiếu nhân lực.

Đồng thời, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở một số vị trí như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, giao thông, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường...

Việc luân chuyển, điều động gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả công vụ, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành. Đảm bảo không để trống các vị trí, lĩnh vực quan trọng và kịp thời bổ sung lực lượng cho các địa phương có nhu cầu cấp bách.

Kế hoạch áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Thành ủy quản lý, làm việc tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính cấp Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và cấp xã.

UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức nhằm đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Người được luân chuyển, điều động phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: có trình độ chuyên môn phù hợp, năng lực, kinh nghiệm công tác; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm; phù hợp với yêu cầu vị trí mới.

Việc luân chuyển, điều động được triển khai linh hoạt giữa các cơ quan, đơn vị cùng cấp hoặc khác cấp, giữa khối chính quyền với khối đảng, đoàn thể và giữa các địa phương với nhau.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ nhu cầu và phương án nhân sự, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

Thời hạn hoàn thành một số đợt luân chuyển, điều động nội bộ cấp xã trước ngày 16/8, giữa các cơ quan, địa phương trước ngày 28/8.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, thẩm định tiêu chuẩn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai. Các đơn vị chủ động rà soát, lập danh sách nhân sự, phối hợp thực hiện điều động, biệt phái theo yêu cầu. UBND cấp xã, phường, đặc khu báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã và thực hiện theo chỉ đạo thống nhất.