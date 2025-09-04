Gia Lai đề nghị đưa hơn 2.000 phương tiện vào diện cảnh báo

Tổng số theo đề nghị đưa vào diện cảnh báo là 2.258 phương tiện, do chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính.
Đây là các trường hợp vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát ghi nhận trong tháng 7/2025. Sau khi trích xuất hình ảnh, cơ quan công an đã gửi thông báo đến chủ phương tiện. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn quy định mà người vi phạm vẫn chưa đến giải quyết, nộp phạt.
Theo Phòng CSGT, quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, nếu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân không đến trụ sở cơ quan công an để giải quyết, đơn vị sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm, đăng ký xe.
Các phương tiện bị cảnh báo sẽ bị đưa vào hệ thống quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Khi đi kiểm định lại, chủ xe buộc phải đến Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai để hoàn tất việc xử lý vi phạm thì mới được đăng kiểm.